Le patate sono un elemento fondamentale che non deve mancare mai in cucina. Sia perché possiamo trovarle tutto l’anno e sia perché sono estremamente duttili. Che siano fritte o al forno, oppure lessate o ridotte in purea, la bontà è sempre garantita.

Ne esistono davvero tantissime varietà in natura. Ed ognuna di queste si sposa con determinate ricette, piuttosto che altre, in base alla consistenza ed al grado di maturazione.

Ad esempio, in pochi sanno che sono queste le migliori patate di stagione per preparare dei contorni davvero fuori di testa.

Patate precoci

Una delle varietà di patate più coltivate, vendute e consumate è quella delle patate novelle.

In realtà non si tratta di un diverso tipo di patate, ma sono semplicemente acerbe, ossia raccolte prima della maturazione. Tanto è vero che vengono anche chiamate primaticce.

Il loro ciclo tra semina e raccolta, quindi, è molto veloce.

In Italia ne vengono coltivate moltissime ogni anno, soprattutto nelle regioni del Sud Italia, come Puglia e Sicilia. Qui infatti le temperature medio-alte, ne consentono uno sviluppo più precoce.

Le patate novelle sono più piccole rispetto a quelle normali ed hanno un basso contenuto di amido. Inoltre, contengono ferro, sodio, potassio, calcio, magnesio e molta vitamina B.

Rispetto alle patate “vecchie”, quelle “nuove” contengono anche meno calorie.

Come cucinarle al meglio

La polpa è morbida e la buccia si può facilmente togliere anche solo sfregando con le dita.

Per questi motivi sono perfette da cucinare intere, senza sbucciarle. Essendo compatte, in fase di cottura non si rompono.

In pochi sanno che sono queste le migliori patate di stagione per preparare dei contorni davvero fuori di testa. Infatti, sono ideali da cuocere in forno, oppure alla griglia, per accompagnare dei secondi piatti di carne. Sono anche ottime da cuocere al vapore, o saltate in padella con un filo d’olio.

Mentre sono sconsigliate per alcune preparazioni come gli gnocchi, o il purè.

