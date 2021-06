Molte delle piante più belle appartengono spesso a specie esotiche. Fra queste esiste infatti un albero i cui frutti possiedono un potere davvero spettacolare. Pur essendo totalmente insapore la bacca di questa pianta è in grado di addolcire il gusto di alimenti amari. Gli esperti di agricoltura lo chiamano frutto miracoloso ed ecco per quali incredibili ragioni coltivare questo alberello in giardino.

Le caratteristiche del frutto miracoloso

La pianta è detta “Synsepalum dulcificum” e produce una drupa coloro rosso fuoco simile alle bacche di Goji. Il frutto di questa pianta esotica è totalmente privo di sapore. Tuttavia se assunto prima della masticazione di qualunque alimento amaro o aspro (come un limone) è in grado di addolcirne il gusto. Per questo motivo attualmente è ancora in fase di studio in Europa. Paesi come il Giappone utilizzano invece già questo frutto come dolcificante naturale adatto a diete ipocaloriche o a problematiche come il diabete. Bisognerà quindi aspettare per capire qualcosa in più sulle proprietà benefiche di questo frutto, ma intanto ecco qualche consiglio per coltivarlo come pianta ornamentale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Come coltivare il frutto miracoloso

Tutti lo chiamano frutto miracoloso ed ecco per quali incredibili ragioni coltivare questo alberello in giardino. Innanzitutto è possibile reperirlo nei vivai più forniti di piante esotiche e direttamente sul Web. Esso è un sempreverde che in età adulta raggiunge circa i 3 o 4 metri di altezza. Bisognerà collocarlo in un suolo sufficientemente acido e garantirgli sempre un clima umido.

Per questo motivo consigliamo di coltivarlo in vaso per ripararlo da freddo e gelate o valutare un’eventuale coltura in serra. La pianta produce piccoli fiori bianchi che lasceranno spazio a bacche ovali che compariranno due volte l’anno. All’interno le bacche presentano un seme scuro. La coltivazione è vivamente consigliata solo in regioni climatiche sufficientemente calde e umide, magari in zone marine.

Qualche curiosità sulla pianta

Il potere di rendere più dolci i cibi deriva dall’azione svolta da un particolare suo componente sulle papille gustative. Si tratta della “miracolina” una sostanza che ha effetto sulla lingua di chi la ingerisce per circa 60 minuti. La glicoproteina riesce a legarsi alle papille gustative e a trasformare l’amaro in dolce.

Per questo motivo gli studi in atto vorrebbero classificare questo frutto come un edulcorante naturale come Stevia o sciroppo d’agave. Se confermati potrebbero indicare l’utilizzo di questo dolcificante naturale anche per i diabetici.

Approfondimento

Invece in quest’altra guida di coltivazione ecco una pianta che tutti conoscono per sgonfiare il ventre ma che è un potente fertilizzante per il giardino.