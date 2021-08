Un bicchiere di vino al giorno aiuta il cuore e rinforza le difese immunitarie: esordiscono così tantissimi giornali che parlano di alcol e salute. Il rapporto tra sostanze alcoliche e benessere dell’organismo è da sempre controverso e ancora non si riesce a capire cosa faccia male e cosa no.

Nonostante tanti dicano che il vino sia un alleato dell’apparato cardiocircolatorio, bisogna prendere con le pinze ciò che leggiamo e approfondire articoli potenzialmente fuorvianti. Difatti, l’alcol è potenzialmente dannoso e per questo il suo consumo richiede senno e moderazione. Le conseguenze del suo abuso sono ben note a tutti, quantomeno dal punto di vista fisico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Rischio di sviluppare gravi patologie all’apparato gastrointestinale, danni permanenti al fegato e difficoltà di assorbimento di alcune vitamine fondamentali, sono solo alcune delle conseguenze. Tuttavia, oltre ai danni fisici di cui sempre si parla, non bisogna sottovalutare un altro effetto delle sostanze alcoliche nel nostro organismo.

Si parla sempre dei danni fisici ma quasi nessuno conosce le conseguenze dell’abuso di alcol sul cervello

Un importante studio condotto dalla Fondazione Veronesi ha dimostrato che l’alcol può avere effetti irreparabili sulla mostra mente. Non si tratta della classica “sbornia” che tutti conosciamo e che in tanti hanno provato almeno una volta nella vita. Stiamo parlando di qualcosa di più pericoloso e forse anche più subdolo. Qualcosa che non riusciamo a percepire e che non riusciamo a cogliere subito, ma le cui conseguenze si sviluppano lentamente nel corso del tempo.

La Fondazione ha rilevato che qualsiasi bevanda alcolica, consumata in modo eccessivo per un certo periodo di tempo, causa vere e proprie lesioni cerebrali. La prima conseguenza dell’alcol sulla psiche è la dipendenza, come per tutte le sostanze psicotrope. D’altra parte, l’alcol intaccherebbe le aree del cervello deputate ai ricordi e alle decisioni. Si potrebbero avere, quindi, effetti deleteri e inaspettati su memoria e facoltà decisionali, nonché sulla nostra vita quotidiana.

Non solo ricordi e conseguenze a lungo termine

Quando si parla dei danni dell’alcol sulla mente, non ci si riferisce soltanto alle conseguenze cerebrali, ma anche comportamentali. Ciò significa che un abuso di sostanze psicotrope, tra cui anche stupefacenti, potrebbe provocare vere e proprie alterazioni dell’umore, con aumento dell’aggressività e non soltanto. Una ricerca del Ministero della Salute ha dimostrato che l’alcol può anche causare abbassamento dell’umore e stati depressivi.

Ecco perché dovremmo stare attenti a quanto ne consumiamo e a non eccedere anche se ci troviamo a feste ed eventi mondani. Si parla sempre dei danni fisici ma quasi nessuno conosce le conseguenze dell’abuso di alcol sul cervello e sul nostro umore: danni spesso sottovalutati, ma a cui fare attenzione.