Siamo tutti a conoscenza del fatto che alcuni alimenti, così come determinate piante, abbiano degli effetti positivi sul nostro organismo e, dunque, sulla nostra salute. Conoscere l’alimento e nello specifico che parte del nostro corpo è in grado di aiutare grazie ai benefici che offre risulta estremamente utile. Proprio per questo, andremo a svelare la proprietà di un ingrediente che, a differenza di altri, potrebbe essere meno conosciuto. Infatti in pochi sanno che questo alimento può essere un toccasana per la tiroide.

Tanti disturbi

Nel nostro paese, così come nel resto del mondo, sono tantissime le persone che soffrono di disturbi più o meno gravi legati alla tiroide. Questa ghiandola, situata all’altezza della gola, è responsabile di moltissime funzioni. Anche per questo i fastidi relativi a quest’ultima sono tanti.

Uno di questi, conosciuto con il nome di gozzo, sovviene quando vi è una mancanza di iodio.

Lo iodio è molto importante per il funzionamento della tiroide, in quanto è fondamentale nella costituzione degli ormoni.

In questi casi dunque si consiglia di assumere alimenti ricchi di questa sostanza. Oggi ne vogliamo presentare ai nostri Lettori uno che possiede grandi quantità di iodio, anche perché viene modificato in laboratorio con questo fine. Infatti in pochi sanno che questo alimento può essere un toccasana per la tiroide.

Il sale fortificato

Quando si parla di un alimento fortificato ci si riferisce ad un processo chimico che tende ad accrescere i micronutrienti di un determinato componente. Dunque il sale fortificato non è altro che un sale che presenta trenta volte la quantità di iodio rispetto ad uno marino. Dunque quando vi è una carenza di questo elemento, che si rivela anche attraverso questo disturbo tiroideo, ne viene consigliato l’uso.

Come viene evidenziato in uno studio pubblicato dal the Journal of clinical endocrinology and metabolism infatti, gli alimenti fortificati possono avere un impatto positivo per chi soffre di ipotiroidismo.

Oltre ad altri cibi in grado di apportare questo elemento, come pesce e uova ad esempio, in caso non se ne assuma a sufficienza l’uso del sale fortificato può essere molto utile.

Ovviamente a chi soffre di ipertiroidismo, dove vi è, al contrario, un’eccessiva produzione di ormoni, non è assolutamente consigliato.