Innumerevoli volte ci siamo trovati a voler aprire una bottiglia con il tappo di sughero e a renderci conto di non avere a portata di mano il cavatappi. Che sia per distrazione o per impossibilità, poco importa. Infatti almeno una volta è capitato a tutti, anche ai più organizzati. Se con le bevande come ad esempio quelle di birra è molto più facile risolvere, con le bottiglie di vino potrebbe essere un problema. Proprio per questo, invitiamo i nostri Lettori a continuare a leggere perché tra poco sveleremo come aprire il vino senza cavatappi con questo semplice metodo.

Nessuno strumento

In realtà ne esistono diversi di metodi, infatti il cavatappi non è strettamente necessario. Eppure la maggior parte di questi rimedi richiedono oggetti che, a loro stessa volta, potremmo non avere a portata di mano. Non solo coltelli, ma anche forbici, chiodi e martelli. Sono certamente utili e riusciremo ovviamente ad aprire la bottiglia con questi strumenti, ma cosa succede se non li abbiamo? Se vogliamo bere del vino e non abbiamo a disposizione nessun tipo di strumento, come possiamo risolvere? La risposta esiste e, per molti, potrebbe sembrare incredibile. Vediamo dunque come aprire il vino senza cavatappi con questo semplice metodo.

Una scarpa contro il muro

Può sembrare uno scherzo, e invece questo metodo funziona davvero. Se non abbiamo nulla a disposizione che ci permette di sfilare il tappo di sughero, proviamo ad usare la nostra scarpa. Dunque leviamocela ed inseriamo la bottiglia di vino al suo interno, mantenendola dalla parte del collo ovviamente. A questo punto, troviamo una superficie come un muro, o anche l’asfalto del marciapiede ad esempio.

Dunque cominciamo a percuotere la scarpa con dentro la bottiglia contro la superficie, ripetutamente e non troppo forte. Questa percussione ripetuta infatti aumenterà il livello di gas presente nella bottiglia che, come conseguenza, farà fuoriuscire via il tappo. Bisogna solamente stare attenti a non dare botte troppo forti, per non rischiare di rompere il vetro. Nel giro di qualche minuto, se si farà il tutto con pazienza, delicatamente il tappo toglierà il disturbo.