Sappiamo che la calvizie e la perdita di capelli premature sono tra i problemi più fastidiosi che possono insorgere con l’età. Ciò può causare problemi psicologici e sociali, per l’importanza estetica che i capelli hanno nella nostra cultura.

Se siamo affetti da questo problema non ha senso disperarsi. Esistono infatti molte soluzioni.

Oggi parleremo del rimedio più efficace contro la calvizie femminile.

L’autotrapianto

L’autotrapianto di capelli è una scelta molto comune. Consiste nell’innestamento dei bulbi piliferi prelevati dalla stessa persona nella zona affetta da alopecia. Si tratta di una pratica medica non rischiosa dai risultati molto buoni. Moltissimi scelgono di andare in Turchia per questa operazione, per via del rapporto qualità/prezzo vantaggioso che questo paese offre.

Molte donne sono affette da alopecia androgenetica femminile che causa perdita di capelli e diradamento, solitamente nella zona frontale. Quale può essere una soluzione efficace?

Il rimedio più efficace contro la calvizie femminile

Anche in questo caso l’autotrapianto può essere un’ottima soluzione. I dati ci dicono che sempre più donne effettuano trapianti di follicoli.

L’operazione segue gli stessi passaggi di quello maschile, ma niente paura. Nel caso siamo donne non raderanno l’intera testa, ma solo la zona da cui preleveranno i bulbi. Solitamente si preferisce prelevarli da una zona laterale non visibile.

L’autotrapianto può essere una soluzione efficace sul lungo termine. Ma prima di optare per questa scelta, dobbiamo affidarci al dermatologo o al tricologo che potranno spiegarci i rischi e se esistono altre vie.

Se non siamo affetti da questo problema spiacevole, dobbiamo assolutamente occuparci della cura dei nostri capelli. Possiamo prevenire la caduta dei capelli facendo attenzione alla alimentazione e alla cura dei capelli.

Date le basse ricadute e la buona riuscita media di questa operazione, possiamo dire che l’autotrapianto dei bulbi sia il rimedio più efficace contro la calvizie femminile. Specialmente se vogliamo un risultato considerevole, naturale e duraturo.