Un po’ dolce e un po’ salato. In tanti lo gustano sotto forma di gelato, altri lo accompagnano a spritz e patatine. È il pistacchio, un piccolo seme originario dell’Oriente, precisamente dalla Persia. Il frutto è prodotto dalla pianta secolare della Pistacia, raccolto, fatto seccare, per poi essere tostato e in alcuni casi anche salato. Oltre a essere buono, recenti studi hanno dimostrato che il pistacchio è anche sano, un vero toccasana per la nostra salute.

Innanzitutto, i pistacchi, rispetto al resto della frutta secca, sono ricchissimi di ferro. Accompagnati da un frutto ricco di vitamina C che aiuta ad assimilarlo, possono essere un valido aiuto prima e durante il ciclo. Ma non solo. Si stenta a crederlo, ma i pistacchi sono gli alimenti in assoluto più ricchi di melatonina. Per assicurare il corretto equilibrio tra sonno e veglia, infatti, è sufficiente mangiare una manciata di questi preziosi semi verdi. Ma la lista dei benefici è molto lunga: i pistacchi sono ricchi di sali minerali, fosforo, vitamine del gruppo B e prevengono l’invecchiamento.

Dulcis in fundo, in pochi sanno che questa comune frutta secca combatte i chili di troppo

A dimostrarlo è una ricerca condotta dall’Università di Harvard. I pistacchi, infatti, pur essendo calorici come mandorle e nocciole, sono privi di zuccheri e ricchi di fibre, proteine e grassi “buoni” omega 3, 6, 9. Questo li rende degli eccezionali spezza-fame che ci proteggono dagli attacchi di fame nervosa e ci aiutano a mangiare di meno durante i pasti principali. Sono un ottimo alleato, inoltre, quando ci sentiamo particolarmente spossati e stanchi perché sono una fonte energetica molto efficace. Il loro uso, però, deve essere sempre associato a una buona e costante attività fisica perché, lo ricordiamo, come qualsiasi altra frutta secca, sono molto calorici.

È importante specificare, infine che, affinché i pistacchi siano salutari, è fondamentale che vengano acquistati con il guscio, non salati e non tostati. Questo perché il guscio protegge i nutrienti e preserva la pellicina violacea, ricchissima di antiossidanti. Le alte temperature della tostatura, invece, compromettono gli omega 3 e il sale ne inficia le proprietà anti-ipertensive.

In pochi sanno che questa comune frutta secca combatte i chili di troppo: consumare meno di 30 gr al giorno di pistacchi avrà un effetto immediato sulla nostra linea.

