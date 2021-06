Uno dei problemi estetici più comuni e diffusi è la comparsa di smagliature sulla pelle. Questo inestetismo colpisce sia le donne che gli uomini, anche se le prime sono molto più colpite (il doppio rispetto al sesso maschile). Le zone più colpite sono i glutei, le cosce, i fianchi, il seno, la pancia e le braccia.

Addio alle smagliature con un semplice frutto che tutti abbiamo in casa e che renderà la pelle liscia e pronta per la prova costume

Per spiegarlo in modo semplice, le smagliature non sono altro che delle cicatrici generate a seguito di uno strappo del derma. L’elasticità della pelle, infatti, a volte non è sufficiente per contrastare le estensioni del derma. Estensioni che si creano a seguito di un aumento improvviso del peso, durante la gravidanza o semplicemente nella fase di sviluppo caratteristico dell’adolescenza. Le smagliature appaiono in un primo momento di un colore rosa o rosso: è sicuramente questo il momento più efficace per agire sulle stesse. Con il passare del tempo le smagliature diventano sempre più chiare, sino a diventare bianche e perlescenti. In questa fase si possono ridurre visivamente gli inestetismi, ma non è più possibile eliminare le cicatrici.

Prevenire è meglio che curare

Rendere il più possibile elastica la nostra pelle è il modo più efficace per prevenire l’insorgenza delle smagliature. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno per mantenere la pelle idratata e avere una dieta equilibrata ricca di vitamine, Omega 3 e Omega 6. Ma anche fare attività fisica, eliminare il fumo ed evitare il cosiddetto effetto yo-yo, ovvero dimagrire in modo troppo repentino per poi riprendere chili.

Se il problema è oramai comparso, è possibile far ricorso ad alcuni aiuti rimedi. Quello da noi proposto in questo articolo è totalmente naturale e praticamente a costo zero.

E così addio alle smagliature con un semplice frutto che tutti abbiamo in casa e che renderà la pelle liscia e pronta per la prova costume.

Stiamo parlando del limone, un frutto da sempre usato per fini cosmetici. Grazie all’acido citrico in esso contenuto, infatti, agisce sbiancando ed esfoliando la pelle, rendendo le smagliature meno visibili. Inoltre, rigenerando le cellule dell’epidermide, andrà a “riempire” e schiarire le smagliature. Basterà mescolare il succo di un limone con dell’aloe o un cucchiaio di olio di oliva e poi massaggiare per alcuni minuti la zona interessata. Ripetere l’operazione per un mese o fino a quando le smagliature non saranno meno visibili.

