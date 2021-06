Le zanzare sono certamente tra gli ospiti più indesiderati nelle nostre case, soprattutto in camera da letto. Se anche noi abbiamo trascorso troppe notti insonni a causa di ronzii e punture, potremmo essere tentati di acquistare un repellente a ultrasuoni per insetti. Si tratta di piccoli strumenti che emettono delle frequenze di suoni molto alte, spesso non percepibili dall’orecchio umano, che dovrebbero risultare sgradevoli per le zanzare. Ma funzionano veramente? Purtroppo la scienza è concorde: i repellenti a ultrasuoni non funzionano. Attenzione, brutte notizie per chi ha acquistato un repellente per zanzare a ultrasuoni. Vediamo cosa dice la scienza.

Attenzione, brutte notizie per chi ha acquistato un repellente per zanzare a ultrasuoni

I ricercatori del NIH in America hanno raccolto 10 studi condotti in vari paesi del mondo riguardo all’efficacia dei repellenti a ultrasuoni per zanzare. Le conclusioni sono unanimi: questi strumenti non funzionano. Avere un repellente a ultrasuoni per zanzare in casa non influisce in alcun modo sul comportamento degli insetti. Questo vale per qualsiasi frequenza sonora, anche quelle che dovrebbero, in teoria, simulare il suono delle ali delle libellule, predatori naturali delle zanzare. Anche questi aggeggi non funzionano: purtroppo si tratta di soldi buttati.

Cosa possiamo fare dunque per evitare di essere punti?

Come scacciare davvero le zanzare

Non resta che ricorrere alle maniere forti: i repellenti più efficaci sono quelli che sfruttano la chimica. Dagli spray antizanzare comunemente venduti in farmacia, alle spirali alla citronella per gli ambienti esterni. Specialmente se vogliamo proteggere dei bambini, è importante affidarsi a metodi sicuri e molto più efficaci.

Mettiamo via dunque i repellenti a ultrasuoni, e affidiamoci invece ai metodi più testati e sicuri per tenere a bada le odiose zanzare.

Ma questo non vuol dire che non possiamo fare nulla di concreto per evitare che le zanzare si avvicinino alla nostra casa. Spesso questi odiosi insetti si riproducono nei nostri giardini. Ecco due consigli per evitare un’infestazione di zanzare in giardino e godersi un’estate senza ronzii.