La natura è una fonte inesauribile di sorprese e ogni giorno ci fa scoprire nuove cose. Ammirare tramonti unici dalle sfumature incredibile o trovarsi di fronte a piante e fiori incredibili. Paesaggi che lasciano senza fiato o animali mai visti dal vivo che ci rapiscono il cuore.

Eppure nonostante questo non ci aspettiamo che succeda con cose che conosciamo bene. Ci sembra impossibile che un ortaggio così comune e usato in tutte le cucine possa avere dei segreti. E invece è proprio così, alcuni ortaggi che mangiamo tutti i giorni possono fiorire e mostrarci il loro lato nascosto. Infatti in pochi sanno che oltre ad una scorta per le nostre preparazioni in cucina questo ortaggio può essere anche perfetto per decorare.

Sono davvero tanti gli ortaggi che hanno fiori belli e particolari. Basti pensare alle zucchine, per esempio, con i famosissimi fiori di zucca. In genere li raccogliamo ancora schiusi per poterli mangiare ma se lasciati sbocciare sono incredibili. Oppure i carciofi che sbocciano in strani fiori dai toni lillà quasi di un altro pianeta.

In pochi sanno che oltre ad una scorta infinita questo ortaggio può regalarci fiori stupendi per abbellire il giardino

Oggi però parleremo di un ortaggio che è praticamente indispensabile come insaporitore, l’aglio. Questa pianta bulbosa chiamata Allium Sativum la conosciamo bene tutti. Dal sapore deciso i suoi spicchi si sposano con soffritti e piatti di ogni genere. Le varietà presenti in natura sono diverse ma tra i più conosciuti troviamo sicuramente l’aglio nero.

Ma perché abbiamo mai visto i suoi colori?

Il motivo principale è in genere uno, per avere spicchi più grossi si blocca la fioritura. Se la pianta deve dare nutrimento ad un’infiorescenza dovrà toglierlo al bulbo. E quindi per questioni di rendimento della coltura si preferisce non farlo fiorire.

Ovviamente i coltivatori hanno un motivo più che valido, ma non significa che noi dobbiamo fare lo stesso. Anche se abbiamo piantato qualche spicchio per coltivarlo nell’orto possiamo sacrificarne qualcuno. Non ce ne pentiremo dopo aver visto questi bellissimi fiori che sembrano dei soffioni. Dalle sfumature che vanno dal bianco al viola, sono incredibili in un’aiuola o in giardino. O perché no anche in vaso sul balcone.

Visto che questo è il periodo ideale per piantare l’aglio perché non provare a far germogliare i suoi fiori? Oltre ad essere bellissimi sono anche un repellente naturale.

Quindi solo in pochi sanno che oltre ad una scorta di spicchi d’aglio possiamo ammirare questa particolare bellezza. Perché non piantare in giardino diverse varietà e scoprire di quali colori si dipingeranno i fiori? Chissà se l’Aglio Rosso di Sulmona fa sbocciare fiori ancora più particolari.

