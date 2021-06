Non tutti utilizzano un particolare aglio come ingrediente in cucina. Eppure l’aglio nero fermentato è a prova di bacio anche se non è bello da vedere. In realtà ha un sapore delicato e apporta benefici nutrizionali utili al nostro corpo ma un colore nero poco interessante alla vista.

Purtroppo l’aglio nero è un prodotto di nicchia e non è semplice trovarlo in Italia. Questo però non deve demoralizzare perché finalmente in Europa e Stati Uniti sugli scaffali inizia a fare bella mostra. Chi proprio vuole provarlo da subito deve acquistare online il prodotto.

Perché l’aglio nero?

L’aglio acquisisce quel colore nero per via del processo di fermentazione e ossidazione senza aggiunta di additivi o conservanti.

Chi non ha mai provato l’aglio nero deve fare uno sforzo in più, perché si renderà conto che oltre al sapore delicato, ha un retrogusto di liquirizia. Inoltre a differenza del comune aglio presente in Italia è maggiormente digeribile con spiccate proprietà antibatteriche e antinfiammatorie.

I benefici dell’aglio dal colore non accattivante

L’intento di questo articolo non è di convincere a sostituire l’aglio tradizionale con quello nero ma di dare delle informazioni al riguardo.

Questo particolare ingrediente è ricco di sali minerali e non lascia quel sapore in bocca che non a tutti piace. Perciò chi ha mangiato l’aglio nero non ha trovato nessuna difficoltà a dare anche un bacio. Ora a prescindere da questa nota colorita, conosciamo meglio come usare l’aglio nero.

Come usarlo in cucina

Dunque se l’aglio nero ha suscitato interesse parallelamente consigliamo come utilizzarlo in cucina. L’aglio nero fermentato ha un uso sia crudo sia cotto in ogni tipo di preparazione. Perciò in questo non si differenzia per nulla dal comune aglio coltivato anche nei nostri orti.

L’uso più versatile e facile è quello di spalmare il prodotto su una fetta di pane croccante. Invece chi vuole osare di più e preparare piatti conditi con aglio nero deve usarlo su pietanze a base di pesce, oppure abbinato a verdure e carne bianca.