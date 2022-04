Il frigorifero è un elettrodomestico che non può mancare in nessuna cucina. Permette di conservare almeno per qualche giorno alimenti che, altrimenti, verrebbero buttati.

A volte, tuttavia, capita che la frutta o la verdura conservate al suo interno comincino a marcire o a perdere consistenza e sapore. Il motivo per cui ciò accade potrebbe essere, talvolta, un eccesso di umidità.

Assorbendola, la frutta e la verdura si deteriorano. Per risolvere questo problema, bisogna fare in modo che ciò non avvenga. Come? In pochi sanno che mettere due spugnette nel frigorifero è un’idea geniale proprio per questo. Ci riferiamo alle classiche spugnette che tutti hanno in casa, siccome si usano per pulire e scrostare piatti, pentole e utensili da cucina.

Come fare

Questo semplice trucco della nonna prevede, prima di tutto, di rimuovere la frutta e la verdura dal vano del frigorifero in cui è disposta.

In seguito, bisogna prendere due spugnette, meglio se in microfibra, nuove e sterilizzate. Ai fini della buona riuscita di questo trucco, è essenziale che siano asciutte. Pertanto, prima di procedere, è meglio accertarsi di ciò.

In pochi sanno che mettere due spugnette nel frigorifero è un’idea geniale e utile a risolvere questo problema comune

Una volta fatto ciò, non resta che mettere le spugnette nel vano del frigorifero. Infine, metterci sopra frutta e verdura. Ecco, quindi, che le spugnette assorbiranno l’umidità al loro posto, facendo sì che restino croccanti e fresche un po’ più a lungo.

Per assicurarsi che i prodotti conservati all’interno del frigorifero non deperiscano, è molto importante pulirne i cassettoni almeno una volta a settimana. In questo modo, si eviterà la formazione di batteri potenzialmente dannosi. Consigliamo questo metodo casalingo per pulirli senza troppa fatica e non prevede l’uso di bicarbonato o aceto.

