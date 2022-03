Come pulire ripiani e cassetti del frigo senza fatica, oltre i soliti aceto e bicarbonato ecco un rimedio davvero geniale

Con l’arrivo di marzo è tempo di pensare alle pulizie di primavera. C’è chi ama queste faccende: danno l’idea di una pagina nuova e fresca. Ma bisogna ammettere che alcuni lavori sono davvero tediosi. Per fortuna ci si può semplificare la vita con alcuni trucchetti geniali.

È il momento di far splendere e profumare il frigorifero

Le pulizie di primavera sono un’ottima occasione per lavare anche gli angoli che di solito trascuriamo: per esempio, una parte della lavatrice spesso responsabile dei cattivi odori.

Un altro elettrodomestico in cui si accumulano sporcizia e batteri è il frigorifero. Perciò è importante dedicare al frigo una pulizia approfondita. Con qualche semplice trucco, il compito sarà veloce e soddisfacente. Ecco come pulire ripiani e cassetti del frigo.

Prima di tutto, bisogna staccare la spina e svuotare completamente il frigorifero. Possiamo mettere il cibo dentro delle borse termiche per evitare che nel frattempo si guasti. Ora è il momento di fare una cernita: cogliamo l’occasione per buttare via gli alimenti andati a male.

Il secondo passaggio è rimuovere tutte le parti smontabili, come cassetti e ripiani. Mettiamoli da parte, presto scopriremo come farli splendere senza nessuna fatica.

In terzo luogo, ecco l’unica fase che richiede un po’ di olio di gomito. Prepariamo un detergente naturale con:

2 cucchiai di bicarbonato di sodio in 1 litro di acqua tiepida;

in alternativa, 1 parte di aceto bianco in 3 parti di acqua tiepida.

Con un panno, puliamo le pareti interne del frigorifero, senza dimenticare lo sportello e le guarnizioni. L’aceto non solo ci aiuterà a eliminare la sporcizia, ma assorbirà anche i cattivi odori. Grazie a questa proprietà lo si usa in tante faccende domestiche diverse, ma attenzione perché potrebbe rovinare alcuni pavimenti ed elettrodomestici.

Infine, è arrivato il momento di occuparsi di ripiani e cassetti.

Come pulire ripiani e cassetti del frigo senza fatica, oltre i soliti aceto e bicarbonato ecco un rimedio davvero geniale

La pulizia di ripiani e cassetti del frigorifero si può fare a mano, usando i soliti aceto e bicarbonato. In alternativa, anche del normale detersivo per i piatti va benissimo. Ma questa operazione è difficoltosa: serve tempo e in più, spesso, i ripiani non ci stanno nel lavello.

È dunque il momento di sfoderare un trucchetto: basta mettere ripiani e cassetti direttamente nella lavastoviglie. Questo elettrodomestico infatti può fare ben più che lavare piatti e bicchieri: c’è addirittura chi lo usa per cucinare!

L’unico accorgimento da adottare è non mettere le parti smontabili del frigo in lavastoviglie quando sono ancora fredde. Infatti, il rapido contrasto con l’acqua calda potrebbe incrinarle. Per il resto, un normale ciclo in lavastoviglie con il detergente che usiamo di solito andrà benissimo.