Gli estratti naturali si stanno sempre più rivelando una risorsa attendibile per trattamenti di bellezza. In questo precedente articolo, ad esempio abbiamo parlato di come Questo sorprendente rimedio naturale elimina le orribili macchie da acne e brufoli e tiene giovane il viso. Ma la gamma di prodotti spendibili per la cura del corpo è veramente ampia ed è davvero affascinante notare quante soluzioni possa offrire la natura. In questa sede, tratteremo dei sorprendenti effetti dell’olio di macadamia su capelli secchi e sfibrati grazie alla sua composizione molecolare. Pochi lo sanno ma, specialmente dopo l’estate, ecco il trucco per avere capelli setosi e lucenti tutto l’anno in modo naturale.

Una noce esotica davvero virtuosa

Questa pianta viene coltivata in giro per il Mondo, dal Brasile al Costa Rica, dalle Hawaii all’Australia. L’olio di macadamia viene ottenuto mediante un procedimento di spremitura a freddo che ne preserva le quantità naturali di acidi grassi monoinsaturi. Questi svolgono un’importantissima funzione antiossidante che, sommati al contenuto di acido palmitoleico, linoleico, oleico lo rendono un prodotto apprezzato nei trattamenti di pelle e capelli.

Ma non finisce qui: è inoltre ricco di vitamine tra cui tiamina e niacina, e di magnesio e ferro.

Le sue componenti gli conferiscono spiccate proprietà anti invecchiamento e per trattamenti di bellezza sui capelli, ma vediamo come.

Specialmente dopo l’estate ecco il trucco per avere capelli setosi e lucenti tutto l’anno in modo naturale

Il solleone estivo dà filo da torcere a qualsiasi tipo di capelli, specialmente se sommato al cloro o alla salsedine. Per fare in modo di rimediare agli effetti dell’estate, è possibile applicare quest’olio sulle ciocche sfibrate o aggiungerlo allo shampoo. L’olio di macadamia funge da idratante naturale e stimola la produzione di nuove cellule, conferendo tono e luce ai capelli. È possibile applicarlo al naturale su ciocche più danneggiate per rinforzarle o farne una maschera rigenerante da applicare almeno mezz’ora prima dello shampoo. In caso di capelli grassi, inoltre, può essere messo direttamente sulle punte bagnate. Questo fungerà come un balsamo ma senza appesantire i capelli, conferendo volume e morbidezza.

Sebbene meno noto rispetto ad altri olii naturali, l’olio di macadamia sta prendendo sempre più piede nella beauty routine di molti, anche grazie a prezzi contenuti. Una boccetta può avere un prezzo medio di circa 15 euro, ma può durare anche anni se conservata adeguatamente al riparo dalla luce.