Avere un bel giardino è motivo di orgoglio e soddisfazione ma spesso dobbiamo svolgere faticose e lunghe giornate di lavoro, per vedere i risultati.

In questo momento che segna l’inizio della primavera, siamo tutti all’opera per valorizzare lo spazio esterno della nostra casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Spesso tendiamo a comprare ed utilizzare prodotti specifici quando potremmo invece optare, risparmiando denaro, per prodotti naturali che normalmente tutti gettiamo.

In pochi sanno che è possibile risparmiare denaro utilizzando in giardino questo prodotto di scarto che tutti abbiamo in casa, scopriamolo assieme.

Gusci d’uova

Quando prepariamo le uova, normalmente gettiamo subito le uova ma questo prodotto di scarto può essere riutilizzato in maniera davvero utile.

Infatti, i gusci delle uova si rompono facilmente e quindi dopo averli sparsi in giardino forniscono un notevole nutrimento al terreno.

Grazie alle sue incredibili proprietà, tra cui l’elevato contenuto di calcio ed altri minerali, ne possiamo utilizzare in grandi quantità per coprire tutto il terreno.

La polvere del guscio riduce l’acidità del suolo ed intanto nutre le nostre piante, generalmente utilizzeremo circa due bicchieri di guscio frantumato per metro quadrato.

Per questa ragione, se il nostro terreno è troppo acido, bilanciare il pH con i gusci delle uova è un efficace trucchetto.

Fattore da non sottovalutare, il livello del pH del terreno intacca il colore di alcuni fiori.

Facciamo l’esempio dell’ortensia, che può diventare blu o rosa in base al livello acido o alcalino del nostro terreno.

In pochi sanno che è possibile risparmiare denaro utilizzando in giardino questo prodotto di scarto che tutti abbiamo in casa, dobbiamo solo provare!

Altri utilizzi

I gusci d’uova hanno diversi utilizzi interessanti, molti più di quelli che possiamo immaginare, soprattutto in giardino.

Nell’eventualità che stessimo pensando di piantare dei semi, i gusci delle uova possono diventare dei vasetti biodegradabili per le nostre piante.

Basterà sciacquare i gusci, posizionarli in un cartone delle uova sul davanzale della nostra finestra ed attendere che germoglino.

Questo permetterà alle piantine di avere anche del calcio in più e quando saranno troppo grandi, dovremo solo più mettere il guscio nella terra.