Ora che siamo in primavera, una delle nostre preoccupazioni principali è preparare un bel giardino. Infatti, se ben curato diventa un ottimo posto per passare le giornate al sole. Per questo, quindi, siamo sempre alla ricerca di metodi per migliorare l’effetto dei nostri esterni.

Oggi quindi vedremo un trucco che migliorerà istantaneamente il design del giardino, compiendo una certa opera d’arte, facilissima da fare. È pazzesca la ragione per cui tutti stanno mettendo un vecchio secchio in giardino, andiamo a scoprirla.

L’oggetto da riciclare

A volte vorremmo buttare via gli oggetti che hanno già una certa età, però evitiamo di farlo. Cerchiamo di riciclarli in maniera molto creativa, e doneremo loro una seconda vita. In particolare, oggi avremo bisogno semplicemente di un secchio.

Qualcuno potrebbe pensare che stiamo banalmente cercando di trasformarlo in un vaso, ma non è del tutto corretto. Aggiungeremo infatti un tocco artistico che cambierà le cose.

Ecco come fare

Prendiamo il secchio e seppelliamolo, coricato sul lato, per un quarto della sua altezza. Poi riempiamo la parte in superficie di terriccio, fino a metà della sua altezza. L’obiettivo è quello di far sembrare che il secchio pieno di terriccio sia caduto, e che abbia rovesciato il suo contenuto.

A questo punto, usiamo il terriccio per piantare i bei fiori che preferiamo. Va bene qualunque tipo, l’importante è che sia adatto al nostro giardino: gerani, petunie, begonie, quello che preferiamo.

Una volta piantati i fiori, quando questi inizieranno a crescere, creeranno un effetto bellissimo. Sembrerà infatti che dal secchio sgorghi una cascata di fiori, piena di tanti colori diversi. Cerchiamo di posizionare la nostra composizione in un posto ben visibile, perché sarà il fiore all’occhiello del nostro giardino.

È pazzesca la ragione per cui tutti stanno mettendo un vecchio secchio in giardino. In poco tempo si può creare qualcosa di davvero meraviglioso.

