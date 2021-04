I pomodori ripieni sanno di primavera. Ne sentiamo l’aroma ancor di più se abbiamo la fortuna di poterli coltivare nel nostro orto. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene, e in questo articolo abbiamo dato il più importante consiglio per la coltivazione dei pomodori.

Certo, noi italiani quando pensiamo ai pomodori pensiamo essenzialmente a due cose. Una bella insalata caprese con tanto di mozzarella di bufala o uno splendido sugo per gli spaghetti.

A dire il vero, una straordinaria preparazione con i pomodori è ancora un’altra. Stiamo parlando dei pomodori ripieni, e oggi vedremo una ricetta un po’ diversa dal solito. Infatti, con questo ingrediente i pomodori ripieni saranno eccezionali e velocissimi.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

Pangrattato misto a timo e sale rosa;

pomodori;

olio evo;

aglio;

sale e pepe;

parmigiano grattugiato.

Ricetta

La ricetta è di una semplicità estrema. La sua bontà dipende essenzialmente dalla qualità degli ingredienti che andremo a usare. In particolare, dobbiamo assolutamente sincerarci dell’alta qualità dei pomodori. Il consiglio personale è quello di usare i cuori di bue, ma anche dei San Marzano tagliati a metà andranno benissimo.

Per iniziare, andiamo a tagliare in due i nostri pomodori dopo averli lavati accuratamente. A questo punto, dobbiamo togliere l’interno.

Via liquido e semini, e andiamo a passarli già in forno per trenta minuti a 60 gradi. In questo modo, andiamo a dargli quella croccantezza esterna che li farà diventare eccezionali.

Mentre i nostri pomodori sono in forno, dobbiamo preparare il composto. Prendiamo una boule capiente e ci versiamo il pangrattato. Ci aggiungiamo il sale rosa e il timo, e cominciamo a mescolare tutto per bene.

A questo punto, i più golosi devono aggiungere un po’ di parmigiano grattugiato. Tiriamo fuori i pomodori dal forno, li farciamo e li rimettiamo in forno per venti minuti a 180 gradi. Ecco perché con questo ingrediente i pomodori ripieni saranno eccezionali e velocissimi.