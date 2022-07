Credenze millenarie ci dicono che la complessità del mondo possa essere approfondita grazie a certi strumenti di conoscenza. Cabala, tarocchi, chiromanzia ed oroscopo rispondono tutti alle esigenze di noi esseri umani sull’ansia di conoscere il futuro.

Anche se queste discipline hanno poco o nulla di scientifico, tutt’ora esistono persone che credono che possano essere strumenti efficaci. Il metodo di divinazione di maggior successo è sicuramente l’oroscopo che in base alla data di nascita inquadra le nostre caratteristiche di personalità.

Oggi vogliamo parlare di alcuni punti comuni che, secondo chi crede a queste discipline, potrebbero esserci tra chi è nato nella stessa stagione. Vedremo perché in pochi lo sanno ma si dice che chi compie gli anni in estate abbia un carattere unico ed inimitabile.

L’influenza del clima sul carattere

Diverse teorie non accreditate scientificamente sostengono che il clima in cui cresciamo possa avere influenza sul nostro carattere.

C’è chi crede che se una persona cresce in un paese caldo ed assolato, sarà più socievole ed estroversa. Chi invece nasce in un Paese freddo e piovoso tenderà ad avere un carattere chiuso e difficile.

Allo stesso modo c’è chi crede che ciò che viviamo nei primissimi mesi della nostra vita possa influenzarci nel profondo. Se siamo nati d’inverno, non abbiamo subito trascorso tempo al mare o al sole e questo potrebbe avere influenzato la nostra personalità.

In molti dicono che questa è la causa per la quale chi è nato durante l’estate sia una persona che si trova più a proprio agio con il corpo, che ami la fisicità ed il contatto fisico. Anche la disinvoltura e la certezza dei propri gesti potrebbero caratterizzare i segni estivi.

In pochi lo sanno ma si dice che chi compie gli anni in estate abbia queste caratteristiche caratteriali e non tutte sono positive

Caratteristiche che accomunerebbero il cancro, il leone e la vergine sono l’empatia e la capacità di comprendere l’altro. Questi segni sarebbero in grado di connettersi profondamente con le emozioni di chi li circonda ed è per questo che spesso vengono visti come molto carismatici.

Altra peculiarità che potrebbe avere, questa volta in negativo, è la capacità di provare emozioni forti. Se tutto è esaltato ed amplificato, la gioia e la felicità saranno grandi, ma anche il loro contrario. Infatti è proprio di questi segni provare emozioni contrastanti in un arco limitato di tempo.

Approfondimento

