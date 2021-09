Conoscere quello che il tempo riserva a noi e ai nostri cari è un desiderio che da sempre accompagna l’uomo. Nei secoli, l’uomo ha inventato moltissimi metodi di divinazione per cercare di conoscere il futuro.

Carte, oroscopi, pendolini, tutti metodi senza alcun valore scientifico ma che pretendono di svelarci il futuro. In molti, pur sapendo che si tratta di metodi senza alcun fondamento li seguono con interesse, un po’ per gioco un po’ perché non si sa mai. Oggi vogliamo parlare di un metodo molto particolare e poco conosciuto, ma che può essere usato anche per comprendere il nostro futuro. Infatti, tutti conoscono e seguono l’oroscopo eppure questo metodo è molto più efficace e affidabile.

Comprendere il presente per capire come ci comporteremo

Gli esoteristi più esperti concordano che non ci sia alcun modo per conoscere e cambiare il futuro. L’unico potere che abbiamo è quello di comprendere e cambiare il presente. Una volta che si ha questa consapevolezza, non si può credere agli oroscopi e alle sue previsioni del tutto prive di fondamento. Esistono, però, alcuni modi per conoscere meglio sé stessi e il proprio presente. Possiamo per esempio usare i tarocchi in questo modo per comprendere molte cose di noi stessi.

Eppure, tra tutti i metodi che l’esoterismo ha partorito, ce n’è uno che può essere molto efficace per comprendere meglio chi siamo e come ci comportiamo e così di dirci la direzione che potrebbe prendere la nostra vita. Si tratta di un metodo antichissimo usato anche in psicologia. Scopriamo qual è.

Tutti conoscono e seguono l’oroscopo eppure questo metodo è molto più efficace e affidabile

Si tratta dell’enneagramma della personalità, uno schema che suddivide le personalità delle persone in 9 tipologie.

Secondo l’enenagramma, la personalità di ognuno può essere definita da una delle 9 tipologie che questo schema individua. Ognuna di queste tipologie si manifesta con determinati modelli mentali e caratteristiche molto precise. I modelli sono: perfezionista, mediatore, donatore, esecutore, romantico, osservatore, scettico, leader e ottimista.

Secondo questo metodo il nostro carattere influenza molto le nostre azioni e l’enneagramma è in grado di evidenziare quali sono i pregi e i difetti che potremmo avere in base al nostro tipo. Conoscendo pregi e difetti, potremo lavorare su noi stessi e sugli errori ricorrenti che facciamo e gettare le basi per un futuro più felice.

Come tutti i metodi di conoscenza, anche l’enneagramma, se usato bene, può essere molto utile per conoscerci meglio, crescere come persone e vivere meglio.