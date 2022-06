Quando usciamo di casa, spesso ci troviamo in situazioni di disagio e di imbarazzo, soprattutto se siamo in mezzo alla gente. Ciò può essere dovuto al nostro sentirci inadeguati alla situazione. Questo sentimento spesso sfocia in una vera e propria goffaggine, che può essere male interpretata. Se non abbiamo il giusto body language e una postura rilassata potremmo essere fraintesi e trovarci in situazioni di imbarazzo. Per questo sarebbe fondamentale prendere esempio da chi conosce le regole base del linguaggio del corpo e metterle in pratica. Oggi vogliamo spiegare perché è questo il segreto per conquistare gli altri senza fare nulla oltre all’adottare una postura e un’andatura adeguate.

Anche il nostro corpo parla

Dobbiamo sapere che secondo molti studi la comunicazione non verbale ha un’influenza del 55% sulle comunicazioni interpersonali. Ciò significa che il modo in cui ci muoviamo, in cui camminiamo e gesticoliamo può essere più importante delle parole che usiamo per comunicare. Per questo è fondamentale essere consapevoli di quali errori evitare e di quali punti rafforzare.

Quando gli altri ci osservano, la prima cosa che notano è la postura. Per avere un aspetto sicuro di noi e fiero è fondamentale avere una postura dritta e mantenere la testa dritta. Dovremo assicurarci di avere il bacino incassato e le spalle dritte, nonché le braccia che cadono rilassate lungo i fianchi. È importantissimo mantenere la testa dritta in modo da poterci guardare attorno con convinzione.

È questo il segreto per conquistare gli altri e sembrare sempre a nostro agio anche in mezzo a sconosciuti

Il secondo aspetto fondamentale è l’andatura con cui camminiamo. Per avere un esempio pratico dell’importanza di questa, possiamo osservare un video di Kate Middleton. Vedremo come mantiene le braccia lungo i fianchi rilassate e cammina guardando davanti a sé mantenendo controllo sui movimenti. Non dovremo apparire ingessati e rigidi, ma viceversa mischiare una certa rilassatezza ad un controllo di noi stessi. Un’andatura rilassata ma decisa è importantissima se vogliamo comunicare che ci sentiamo a nostro agio e non temiamo gli altri. Questo atteggiamento è essenziale per raggiungere i nostri obiettivi e convincere gli altri delle nostre opinioni. L’arte delle buone maniere è anche fatta di questi particolari, che contribuiranno a farci apparire più sicuri e decisi.

Approfondimento

