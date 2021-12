Anche quest’anno, fra gli addobbi preferiti del Natale, ci sono sicuramente le classiche piante invernali. Sempre più persone, infatti, hanno deciso di rendere queste festività ancora più particolari, aggiungendo un tocco di verde naturale alle proprie decorazioni.

Una pianta che sta spopolando è il sinforicarpo che, oltre a depurare l’aria, allontanerebbe anche la sfortuna.

Durante la fase di acquisto, però, ci sono molte persone che non prestano attenzione alla tossicità di alcune piante natalizie. Infatti, spesso, l’apparenza inganna, e dietro bellissimi colori sgargianti si potrebbero celare in realtà delle piante pericolose per animali e bambini.

Infatti, chi ha cani e gatti in casa dovrebbe immediatamente proteggerli da queste pericolosissime piante natalizie

Fra le piante più belle da tenere in casa durante il Natale troviamo la dieffenbachia, una sempreverde perenne appartenente alla famiglia delle Aracee.

Caratterizzata da grandi foglie bianche con bordi verdi, può raggiungere anche un metro e mezzo di altezza. Si tratta comunque di una pianta abbastanza longeva, che ha bisogno di poche cure ed attenzioni. Basta soltanto coltivarla e farla crescere in un ambiente simile a quello tropicale, quindi umido e molto luminoso. Nei Paesi dell’America Latina è considerata una pianta portafortuna da regalare durante le festività natalizie come simbolo di buon auspicio.

Tuttavia, è una pianta tanto bella quanto velenosa, perché tutte le sue parti contengono cristalli di ossalato di calcio. Questi possono penetrare nella pelle creando infiammazioni, oppure, se ingeriti, potrebbero provocare anche soffocamento. Quindi, è importante tenere la dieffenbachia al di fuori della portata degli animali domestici e anche dei bambini.

Una pianta davvero insospettabile

Anche l’elleboro, o chiamata anche “rosa di Natale”, potrebbe essere molto pericolosa. Nonostante sia una bellissima pianta molto decorativa e semplice da curare, come abbiamo già anticipato in questo articolo, è anche piuttosto tossica.

Infatti, la presenza di glicosidi, come l’elleborina, potrebbero provocare vomito, diarrea ed addirittura danni al cuore ed al cervello.

Per fortuna, il suo sapore amaro non incentiva la sua ingestione ed allontana subito gli animali domestici. Bisognerebbe invece prestare più attenzione nei confronti dei bambini, che potrebbero anche contrarre irritazioni sulla pelle.

Simbolo del Natale

Un’altra pianta velenosa per i nostri cani e gatti è l’agrifoglio. Simbolo per eccellenza del Natale, questa pianta è apprezzatissima per le sue foglie verdi e lucenti e per le sue bacche rosse.

Tuttavia, sono proprio queste ultime ad essere tossiche per i nostri animali domestici. Infatti, contengono saponine, che creerebbero disturbi gastrointestinali molto forti, come vomito e diarrea. Se ingeriti in grosse quantità possono condurre anche alla morte.

In questo senso, se non si riesce a tenerli in casa lontani dai nostri animali domestici, si potrebbero quindi evitare agrifogli e Stelle di Natale (anch’essa velenosa), coltivando questa meravigliosa pianta che farà invidia anche ai vicini.