Con l’autunno che ormai è arrivato, sulla nostra tavola sono apparsi alcuni frutti della terra tipici di questa stagione. Funghi, kiwi e mele sono alcuni dei prodotti ricchi di proprietà benefiche per la nostra salute assolutamente da consumare in questo periodo.

Oltre a questi comuni frutti, ne esiste uno ricchissimo di proprietà e molto versatile, che possiamo gustare solo nei mesi tra settembre e novembre. Oggi spiegheremo perché in pochi lo sanno ma questo comune frutto autunnale protegge dalle malattie del fegato. Vediamo qual è.

Un nobilissimo frutto poco costoso e gustosissimo

L’Oriente ci ha donato nei secoli numerosi frutti ricchissimi di nutrimento e proprietà benefiche. Il kiwi è di origine cinese, così il pomelo, il frutto della passione e le bacche di goji.

Ma non sono solo questi. Infatti, è di origine orientale anche un nobilissimo frutto veramente molto comune e poco costoso che abbellisce molti alberi delle nostre campagne in questo periodo autunnale. Molto spesso lo troviamo in vendita al mercato per prezzi davvero esigui.

Stiamo parlando, ovviamente, del cachi, frutto che può essere gustato in innumerevoli preparazioni, crudo, cotto, in gelatine e chi più ne ha più ne metta.

È ricco di vitamine, betacarotene e di sali minerali, come il potassio, il fosforo e il magnesio. Il cachi è ottimo per la salute del nostro corpo e della nostra mente. Ma, in realtà, ha una proprietà che lo rende il miglior amico della nostra salute.

In pochi lo sanno ma questo comune frutto autunnale potrebbe proteggere dalle malattie del fegato

Per quanto possa parere incredibile, un frutto gustoso e dolcissimo come il cachi ha delle proprietà che lo rendono perfetto per chi voglia depurarsi dalle tossine e proteggere gli organi vitali.

Alcune sostanze contenute nel frutto sono in grado di preservare in buone condizioni la flora batterica intestinale e in questo modo proteggono il fegato.

Grazie alla presenza importante di potassio, il cachi lavora sui reni e favorisce la diuresi. In questo modo permette di liberare il fegato dalle tossine in eccesso e di riequilibrare la flora intestinale. Per questo motivo alcuni medici ne consigliano il consumo in prossimità di cure antibiotiche.

Ora che conosciamo queste incredibili proprietà di questo dolcissimo frutto abbiamo ancora migliori ragioni per inserirlo nella nostra dieta.