Se si guarda al grafico del titolo una considerazione scatta immediata: attenzione alle trappole per orsi, le azioni Cyberoo potrebbero presto ripartire al rialzo.

Analizziamo attentamente il grafico. Le ultime settimane sono state caratterizzate da 3 barre consecutive al rialzo con un guadagno di oltre il 40% seguite da una al ribasso, dopo aver segnato nuovi massimi, con volumi in forte aumento. Le settimane successive sono state al ribasso, ma con volumi in deciso calo. Inoltre, dopo aver fallito la rottura del II obiettivo di prezzo in area 8,24 euro, non sono stati violati supporti importanti. Ci sono, quindi, tutte le condizioni affinché si possa immediatamente prendere la strada del rialzo. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 8,24 euro. In questo caso il titolo punterebbe al III obiettivo di prezzo in area 9,52 euro.

Anche per gli analisti il titolo Cyberoo è sottovalutato. Il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Qualora, invece, si dovesse partire al ribasso, se ne avrebbe la conferma con una chiusura settimanale inferiore a 6,98 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso le quotazioni potrebbero tornare in area 5 euro.

Ricordiamo che il 14 giugno 2021 al prezzo di 5,44 il nostro Ufficio Studi ha inserito nella propria Lista delle raccomandazioni con il giudizio Strong Buy Long term la società Cyberoo.

Uno dei punti di forza della società è la forte crescita prevista per i prossimi anni. In base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, infatti, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi. Si stima, infatti, una crescita media annua degli utili per i prossimi tre anni pari al 95% circa.

Attenzione alle trappole per orsi, le azioni Cyberoo potrebbero presto ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Cyberoo (MIL:CYB) ha chiuso la seduta del 27 settembre a quota 7,60 euro in ribasso dello 0,78% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale