In questo periodo dell’anno i funghi iniziano a comparire nei menù e sui banchi del mercato. Questo prodotto della terra è ricco di vitamine e sali minerali, oltre ad avere un gusto unico. Perfetti, poi, per chi segue diete vegetariane e vegane, per l’alto contenuto di vitamina B12.

Se da un lato cucinare i funghi non è da tutti e richiede una perizia culinaria notevole, raccoglierli può essere molto semplice, se seguiamo i giusti consigli.

Se vogliamo preparare dei piatti deliziosi a base di funghi e onorare questo ingrediente di stagione, perché non imparare le regole da seguire per andare per funghi nel bosco, evitando il rischio di tornare a casa col cestino vuoto? Oggi vedremo come trovare un sacco di funghi vicino casa anche senza essere esperti.

Le regole d’oro per tornare col cestino pieno

Se siamo assoluti principianti e non conosciamo il vasto mondo dei funghi, dobbiamo conoscere le basi di questa attività così rilassante e gratificante.

Innanzitutto, occorre sapere quando il clima è quello giusto. La temperatura deve essere tra i 15 e i 25 gradi. In particolare, le giornate umide e afose sono quelle in cui ci sono maggiori possibilità di trovare funghi. Un momento perfetto è quello che segue un lungo acquazzone. In particolare le prime piogge dopo le siccità estive.

Poi dobbiamo individuare il luogo ideale per ricercare i nostri tentativi. Il bosco ideale si trova tra i 500 e i 1300 metri di altitudine. La vegetazione che cresce a queste altezze è quella in cui i funghi edibili prosperano. La buona notizia è che molti boschi con queste caratteristiche si trovano vicino ad alcune città italiane.

Ecco come trovare un sacco di funghi vicino casa anche senza essere esperti

Ora che sappiamo dove e quando possiamo uscire nel bosco col nostro cestino dobbiamo sapere dove cercare. Dovremo guardare bene sui lati rivolti a Nord e vicino a piante e agli alberi. I porcini, per esempio, si troveranno in particolare nei pressi di faggi, castagni o querce. Dobbiamo far molta attenzione e aguzzare la vista: il cappello dei funghi tende a mimetizzarsi perfettamente coi colori del bosco.

Ora che conosciamo queste regole base, possiamo aspettare il momento opportuno e uscire. Quando si raccolgono funghi e non si è esperti è molto importante fare attenzione alla specie che cogliamo. Molti funghi simili a quelli edibili sono invece velenosi. Se vogliamo essere certi che i funghi che abbiamo raccolto sono buoni dovremo seguire sempre questo consiglio.