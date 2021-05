Le carote sono ricche di tante proprietà. Sicuramente è conosciuta soprattutto per essere fonte di beta-carotene. Un pigmento vegetale precursore della vitamina A, antiossidante e un vero aiuto per la nostra abbronzatura. Possiamo consumarle in moltissimi modi, cotte o crude. Ma siamo sicuramente abituati a pelarle perché preoccupati dalla sporcizia sulla buccia.

In pochi lo sanno ma le carote si possono mangiare anche con la buccia e non è per niente pericoloso, anzi

La prima cosa che facciamo prima di preparare le carote è pelarle. La buccia rugosa ci dà l’impressione che non sia pulita. Che debba per forza essere eliminata per non rischiare di ingerire germi e sporcizia. Ma in realtà le carote si possono mangiare tranquillamente con la buccia. Anzi, pare che nello strato direttamente sotto la buccia ci sia una maggiore concentrazione di beta-carotene. Andando a pelarle molto aggressivamente, rimuoviamo questo strato super nutriente. Ricco di vitamine ed enzimi. Nonché si va ad intaccarne il sapore.

Quindi cosa fare per essere sicuri che siano pulite?

Prima di tutto, preferire i prodotti biologici. Ci dà la garanzia che non siano stati usati pesticidi chimici e che il prodotto sia genuino. Ora che abbiamo la nostra carota, dobbiamo spazzolarla! Esatto, basta acquistare una spazzola in fibra di cocco. Un prodotto naturale che ci servirà per pulirla al meglio. La mettiamo sotto l’acqua corrente e spazzoliamo delicatamente. La spazzola entrerà in tutte le pieghette e le grinze, eliminando eventuali residui di terra. Pochi minuti e la nostra carota è pronta per essere mangiata! Possiamo prepararla come più ci piace. Ma per avere il massimo apporto di vitamine e beta-carotene, meglio consumarla cotta.

Oltre a garantirci il massimo apporto di vitamine contenute, ridurremo anche gli scarti alimentari.

