La ricetta delle chips di carote stia spopolando sul web e tra gli appassionati, ecco spiegato il motivo.

Le carote sono radici di un bel colore arancio che si prestano per svariate preparazioni, sia come basi “aromatiche” che come contorno. Sono inoltre rinfrescanti, depurative e nutritive grazie all’alta percentuale di saccarosio che contengono.

Si trovano sul mercato tutto l’anno e se sono di vecchia raccolta si possono utilizzare scartando l’anima interna piuttosto dura. Se sono novelle si mangiano per intero. Le chips di carote sono una delizia alternativa alle patatine ma soprattutto sono leggere e assolutamente salutari.

È un’ottima idea per far mangiare le verdure ai i più piccoli e possono essere preparate con contorno o sfiziosa merenda da gustare insieme agli amici. Inoltre si possono associare vari condimenti come salse o formaggio fuso, un po’ come si gustano le chips di patate.

Le chips di carote sono facili e veloci da preparare e si possono cucinare al forno oppure anche friggere in olio extravergine d’oliva.

Ecco la ricetta delle chips di carote che sta spopolando

Preparare le carote lavandole accuratamente e poi sbucciarle con l’apposito attrezzo e successivamente tagliarle a fette sottili. Lo spessore delle carote dovrebbe essere di circa 2-3 millimetri.

In una ciotola aggiungere le carote tagliate a fette sottili con olio d’oliva extravergine, sale, pepe e mescolare distribuendo il condimento in modo uniforme.

In una teglia da forno ricoperta con la carta da forno riporre le carote condite senza sovrapporle, cercando di stenderle su tutta la teglia.

Cucinare in forno preriscaldato a 140° C e cuocere a fuoco lento per circa 40-45 minuti. Girare le carote da entrambi i lati per creare una cottura uniforme.

In caso non si voglia attendere il tempo di cottura indicato in precedenza, è possibile friggerle in padella con olio d’oliva bollente. I tempi saranno brevissimi, circa un minuto, poichè le carote sono molto sottili.

Approfonfimento

