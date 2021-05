Ci sono numerosi motivi per cui i capelli perdono la loro lucentezza e la forza che li caratterizza, ovviamente una dieta equilibrata è sempre consigliata.

Per rafforzarli solitamente prediligiamo i prodotti dei negozi specializzati ma pochi di noi sanno che spesso li abbiamo già in casa, a costo zero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nessuno sa, infatti, che per rinvigorire capelli stanchi e sfibrati bastano solo questi pochi ma incredibili ingredienti adatti a ogni necessità.

Descrizione

Anche questa volta l’aceto di mele non può mancare, è un prodotto che ci può essere d’aiuto in tante occasioni diverse.

Basterà notare già dopo le sue prime applicazioni il risultato straordinario sui capelli.

Inoltre, contrasta la loro caduta favorendone la crescita; dopo il suo utilizzo noteremo una capigliatura rigenerata, rinvigorita e con meno capelli che si spezzano.

È sempre consigliato diluire l’aceto in acqua perché puro rischierebbe di risultare aggressivo per la nostra cute.

Mettiamo quattro cucchiai di aceto in un litro e mezzo di acqua, facciamolo però solo una volta a settimana.

In questo modo sciacqueremo i capelli dopo averli lavati con lo shampoo, lasciamo agire per alcuni minuti e risciacquiamo il tutto con acqua abbondante.

A questo punto possiamo decidere di aggiungere degli oli essenziali, in questo modo doneremo profumo e nutrimento alla cute, utile contro ogni problematica dei capelli.

In caso avessimo i capelli grassi saranno ideali dieci gocce di bergamotto, dieci di limone e cinque di tea tree da aggiungere all’aceto e all’acqua.

Per capelli sfibrati aggiungiamo cinque gocce di olio al rosmarino e dieci di arancio dolce, mentre per cuti sensibili mettiamone venti gocce alla lavanda.

Ovviamente il tutto va sempre applicato quando risciacquiamo i capelli, dopo lo shampoo.

È incredibile che per rinvigorire capelli stanchi e sfibrati bastano solo questi pochi ma incredibili ingredienti adatti a ogni necessità

Consigli

Per rinvigorire la nostra chioma possiamo anche aggiungere un cucchiaino di aceto di mele alla maschera di bellezza per capelli che usiamo settimanalmente.

Basterà mettere il composto sui capelli, dalle radici alle punte, mantenerlo in posa e poi risciacquare con uno shampoo molto delicato.