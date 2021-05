Ci sono tanti oggetti in casa di cui non sappiamo cosa farcene. Essi hanno ormai già avuto la loro utilità, ed ora sembra che possano solo essere gettati nella spazzatura. Tuttavia, non sempre dovremmo rassegnarci a buttare via i vecchi oggetti.

In un articolo precedente abbiamo proprio toccato questo tema, dando simpatici consigli su come riutilizzare i cartoni delle uova. Tuttavia sono tante le cose che possono essere riciclate in maniera creativa. Oggi ne vediamo alcune che tutti abbiamo in casa, e che possono avere un’utilità immediata. Non butteremo più gli scatoloni usati dopo aver imparato questi incredibili metodi per riutilizzarli.

L’eleganza a costo zero

Il primo consiglio può sorprendere molti, perché ci fa creare una piccola opera d’arte. Ciò che vogliamo fare è trasformare una striscia di cartone in un anello portatovaglioli, di quelli che si vedono al ristorante. La preparazione è semplice: tagliamo lo scatolone in strisce di 20 centimetri di lunghezza l’una. Poi viene il bello. Procuriamoci un tessuto che abbia una trama che ci piace, ed utilizziamolo per coprire ciascuna striscia. Infine procuriamoci della colla, o del nastro adesivo, e con essi chiudiamo le strisce ad anello.

Ecco che avremo tanti portatovaglioli molto eleganti, ma con un costo vicino allo zero.

I divertimenti per i bambini

Gli scatoloni si possono anche utilizzare per creare delle forme con cui i bambini possono giocare. Ritagliamo quindi il cartone creando triangoli, quadrati, rettangoli, stelle, ed altro. Se vogliamo, possiamo far disegnare le forme direttamente ai bambini, creando un bel momento di gioco e rendendoli partecipi della creazione.

Lo stile per andare al supermercato

Un’altra idea molto interessante è quella di trasformare gli scatoloni in borse molto trendy in cui mettere la spesa. Possiamo farlo semplicemente colorando del colore che preferiamo il cartone, e poi attaccandoci una vecchia cintura come manico. Creeremo così un effetto estremamente originale e che lascerà tutti a bocca aperta.

Con queste idee creative sarà certo che non butteremo più gli scatoloni usati dopo aver imparato questi incredibili metodi per riutilizzarli. Quindi, proviamo a fare questi facili lavori e ci sorprenderemo dei risultati.