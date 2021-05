Chi utilizza le lenti a contatto, dovrebbe essere consapevole di quanto sia importante l’igiene. Spesso, però, a causa dei ritmi frenetici della vita, si tende a trascurare questo aspetto. Eppure, tenere le lenti a contatto perfettamente pulite e idratate è fondamentale per due motivi.

Il primo è che una lente a contatto conservata nel modo corretto, dura più a lungo e mantiene integre le sue caratteristiche. In secondo luogo, la pulizia della lente a contatto è di vitale importanza per la salute dei nostri occhi.

Tantissimi problemi ogni anno sono causati proprio dalla scarsa attenzione che alcune persone riservano alla pulizia quotidiana delle proprie lenti. In particolare, c’è un errore a cui in pochi fanno caso, ma che in realtà è alla base di tanti problemi oculari. Bisogna fare attenzione a questo errore da evitare assolutamente quando indossiamo le lenti a contatto per non mettere in serio pericolo la salute dei nostri occhi. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il rischio di infezioni è alto

Quando indossiamo lenti a contatto che sembrano pulite all’apparenza, ma che in realtà non lo sono, mettiamo in serio pericolo i nostri occhi. Il rischio che si corre è di prendere dolorose infezioni, ma anche di causare problemi alla vista a lungo termine.

Molte persone pensano che sia sufficiente mettere le lenti a bagno nella loro acqua per pulirle a dovere. In realtà questo passaggio, da solo, non serve a nulla. Ma quindi come si puliscono davvero le lenti?

Il rito quotidiano

La prima regola fondamentale è lavarsi con cura le mani. A questo punto, dovremo cambiare la soluzione fisiologica presente nel contenitore delle lenti. Questo passaggio deve essere fatto quotidianamente. Se la soluzione viene utilizzata più volte, i batteri al suo interno si moltiplicheranno e verranno a contatto con l’occhio, provocando problemi, a volte anche molto seri.

Ecco perché bisogna fare attenzione a questo errore da evitare assolutamente quando indossiamo le lenti a contatto per non mettere in serio pericolo la salute dei nostri occhi. Dopo aver cambiato la soluzione nel contenitore, dovremo frizionare le lenti stesse con delicatezza per qualche secondo. Questo passaggio servirà per rimuovere eventuali residui. A questo punto, potremo riporre le lenti nel contenitore in tutta serenità.

