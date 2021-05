Il freezer e il congelatore sono tra gli elettrodomestici più utili. Ci permettono infatti di fare scorta di alcuni cibi in modo da averli a portata di mano quando serve senza dover correre all’ultimo momento al supermercato piuttosto che dal macellaio, dal panettiere o dal pescivendolo.

Tuttavia, vi è una regola molto importante. Prima di poterli cucinare o consumare, dobbiamo scongelare nella maniera corretta la maggior parte dei cibi congelati. Spesso però non si ha il tempo necessario per effettuare questa operazione nella maniera corretta oppure, più semplicemente, ce ne siamo dimenticati! Niente paura. La regola dello scongelamento non vale per qualsiasi prodotto. Ad esempio, in pochi lo sanno ma è possibile cucinare il pesce quando è ancora congelato, basta sapere come fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Cucinare il pesce congelato

Vediamo il procedimento da seguire per cucinare merluzzo, orate, branzini, salmone, seppie, merluzzo etc… appena tolti dal freezer.

Risciacquare il pesce sotto l’acqua fredda. Così facendo, andremo ad eliminare i cristalli di ghiaccio formatisi in superficie. Non utilizzare l’acqua calda poiché favorisce il ristagno di acqua e la proliferazione di batteri.

Asciugare bene il pesce tamponandolo con della carta assorbente da cucina.

I metodi di cottura da preferire

Per cuocere il pesce ancora congelato vanno preferite alcune modalità di cottura. Eccole:

a) al forno;

b) al vapore: metodo sano che ci permette di ottenere un pesce dalla consistenza compatta e dal gusto inalterato;

c) al cartoccio sulla griglia con il condimento desiderato inserito nell’involucro di alluminio;

d) in umido, stufato o nella zuppa. In questo caso si parla più che altro di frutti di mare. Cozze, vongole e gamberi… Ma anche seppie o merluzzo a tocchetti ancora congelati, buttati nella zuppa o nello stufato che già sta sobbollendo, si cuoceranno in men che non si dica.

In pochi lo sanno ma è possibile cucinare il pesce quando è ancora congelato, basta sapere come fare

Un ultimo consiglio sempre valido. Il pesce congelato richiede un tempo di cottura più lungo rispetto alla stessa ricetta cucinata utilizzando del pesce fresco o scongelato. Indicativamente, considerare il doppio del tempo. Ma questa non è una regola fissa, perché tutto varia in base allo spessore delle carni. Meglio quindi controllare di volta in volta, ad esempio ogni 5 minuti. Per essere sicuri della giusta cottura, praticare un’incisione con un coltello affilato. Se il pesce è ben cotto, risulterà completamente opaco in superficie e inizierà ad esserlo anche all’interno, nella parte centrale.