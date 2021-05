Tutti noi amiamo i nostri animali domestici. C’è chi preferisce gli amichevoli cani, e chi invece predilige gli indipendenti gatti. Ma in ogni caso, l’importante è assicurarsi che i nostri amici a quattro zampe stiano sempre bene.

Quindi, per prenderci cura di loro, dobbiamo prendere molti accorgimenti. A proposito di gatti, in un articolo precedente abbiamo consigliato un utile oggetto da comprare loro per garantire il loro benessere.

Oggi invece, vedremo di correggere un nostro sbaglio importante. Quando diamo da mangiare al gatto facciamo sempre questo errore che mette in grave pericolo la sua salute.

Non diamo nulla per scontato

Spesso sbagliamo a pensare che il nostro micio possa vivere ed alimentarsi in casa esattamente come farebbe nella natura. Ci sono infatti delle differenze importanti tra un gatto che vive allo stato brado ed uno domestico.

Un esempio tra tutti: i gatti selvatici sono sempre stati carnivori, e cacciavano molte piccole prede. Quelli domestici di oggi invece non potrebbero mangiare solo carne, perché facendo poco movimento non riuscirebbero a digerire bene tutte le sostanze e le tossine in essa contenute.

Insomma, se facciamo mangiare loro solo carne possiamo causargli dei problemi di salute. La dieta più corretta di tutti è dunque quella onnivora.

Il più grave errore su tutti

Abbiamo quindi visto che è giusto dare un po’ di tutto ai gatti. E qui arriva il secondo errore: se nella natura sono dei cacciatori che mangiano carne cruda, perché non dargliene anche a casa?

Questo però è un modo sbagliato di pensare, perché la carne cruda può contenere dei batteri molto dannosi per la sua salute. Per citarne uno, la salmonella è sempre in agguato quando si mangia pollo crudo. Essa può causare forte vomito e diarrea, e nelle peggiori situazioni può persino essere fatale. Un discorso simile si applica anche al pesce ed alle uova.

E quindi, diamo sempre al nostro micio del cibo cotto. Per fortuna, i vari mangimi che si trovano ovunque sono studiati appositamente per il benessere dei nostri amici a quattro zampe.

Quando diamo da mangiare al gatto facciamo sempre questo errore che mette in grave pericolo la sua salute. Ma possiamo evitare problemi in maniera semplice, acquistando prodotti di qualità ed apposta per i mici.