Oggi prendiamo un aereo metaforico e voliamo dritti in Olanda con la ricetta del tompoes. Questo incredibile dolce tipico del Paese appena citato, ci farà innamorare tutti. A primo impatto, sarà molto simile a una millefoglie, e lascerà tutti a bocca aperta. Conosciuto anche come tompouce, questo dessert è davvero facile da preparare. E, soprattutto, è sinceramente delizioso e tutti lo ameranno! Infatti, questa nuvola di gusto avvolgerà il palato di qualsiasi commensale e ci farà fare la figura dei veri chef!

Ecco quali sono gli ingredienti di cui avremo bisogno per questo gustosissimo dolce

Se abbiamo invitato a cena degli amici o dei parenti, e a tavola saremo certamente in 4, ecco tutti gli ingredienti che dovremo procurarci:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

150 gr di pasta sfoglia rettangolare;

3 tuorli di uovo;

40 gr di zucchero;

200 ml di latte;

30 gr di farina 00;

2 arance;

1 busta di vanillina;

100 gr di zucchero a velo;

20 ml di succo d’arancia.

E ora vediamo come usarli per dar vita al tompoes. E prepariamoci perché questa nuvola di gusto avvolgerà il palato di qualsiasi commensale e ci farà fare la figura dei veri chef!

La ricetta del tompoes

Per prima cosa, srotoliamo la pasta sfoglia e dividiamola in delle forme rettangolari di 5 cm x 10 cm. Mettiamo questi ultimi su una teglia con carta forno e facciamo cuocere a 180°C per una ventina di minuti.

Trascorso il tempo, lasciamo raffreddare per 10 minuti e intanto pensiamo alla crema.

Prendiamo un pentolino e versiamo il latte, la vanillina e la scorza delle due arance.

In una ciotola, intanto, mettiamo i tuorli, lo zucchero e la farina e mescoliamo fino a che non diventeranno omogenei.

Ora, mettiamo il pentolino del latte sul fuoco e togliamo prima che inizi a bollire, poi aggiungiamoci il contenuto della ciotola con i tuorli.

Ora, rimettiamo tutto sul fuoco mescolando con una frusta e, quando la crema sarà densa, versiamo in una ciotola da coprire con della pellicola e facciamo freddare.

Poi, prendiamo un rettangolino in una pasta da pasticcere e versiamo sopra la crema. Aggiungiamo un altro strato di pasta sfoglia e poi nuovamente la crema e così via. In una ciotola, poi, versiamo il succo d’arancia e lo zucchero a velo, mescoliamo fino a che non saranno omogenee e aggiungiamo il tutto sul nostro piatto. Ed ecco un dolce coi fiocchi!

Approfondimento

Vivere una serata diversa grazie a questa ricetta squisita con un ingrediente che hanno tutti in casa