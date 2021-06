Gli italiani, si sa, sono dipendenti dall’olio di oliva che viene usato per preparare quasi ogni piatto della tradizione. Questo olio è un vero e proprio nettare di bellezza e di lunga vita, ricco di sostanze nutritive e dal sapore inconfondibile e irresistibile.

Ma quando siamo al supermercato spesso non sappiamo quale marca sia la migliore, perché esistono numerosi tipi, varietà e tipologie di questo olio così fondamentale.

In pochi lo comprano ma è questo il migliore olio di oliva in commercio perfetto per la nostra salute e bellezza.

Un nettare dorato indispensabile nelle nostre cucine

In cucina si possono usare vari oli ma sappiamo bene come quello extra vergine di oliva sia il migliore sia per il gusto che per le caratteristiche organolettiche. Dobbiamo sempre usare olio extravergine di oliva, perché è più puro ed è composto al 100% di olive.

Dobbiamo inoltre diffidare se sull’etichetta non compare la dicitura “extra-vergine” perché potrebbe voler dire che l’olio è miscelato con oli meno pregiati.

Ma tra gli oli extra-vergini di oliva quali sono i migliori? Come possiamo scegliere il migliore olio tra tanti prodotti che ci sembrano uguali?

Quando cerchiamo un olio extra-vergine di qualità dobbiamo preferire quelli spremuti a freddo che riportino la dicitura “olio extravergine di oliva prima spremitura a freddo”. Questa tipologia di olio si ottiene dalla pressione meccanica della pasta di olive con presse idrauliche e ad una temperatura inferiore ai 27°C.

Questo olio è di qualità superiore perché non è adulterato dalle alte temperature, raccoglie gli oli vergini delle olive e mantiene tutto il sapore e il nutrimento.

Ora sappiamo che quando scegliamo l’olio di oliva dobbiamo leggere l’etichetta e verificare che il nostro olio abbia queste caratteristiche, se vogliamo il gusto migliore e le qualità organolettiche di maggiore qualità.

