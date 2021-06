I formaggi sono una prelibatezza abbinabile a qualsiasi piatto. Ma anche deliziosi da consumare semplicemente con una fetta di pane. Purtroppo però sono un po’ costosi e non possiamo sempre permetterci di acquistarli ogni giorno. Ma in realtà esiste un tipo di formaggio buonissimo e dal prezzo contenuto che non tutti conoscono. Un formaggio che ha origini antiche, molto versatile e fresco.

Citato perfino da Omero nell’Odissea

Le sue origini sono davvero antiche. Omero ne parla nell’Odissea quando Ulisse incontra il ciclope Polifemo. Ma lo cita anche Plinio il Vecchio nella sua opera “Naturalis Historia”. In cui redige una vera e propria carta dei formaggi dell’epoca. Insomma, questo formaggio merita davvero di essere assaggiato e apprezzato.

In pochi lo comprano ma è questo il formaggio più buono e conveniente

Stiamo parlando del primosale. Un formaggio fresco e a pasta molle. Nella ricetta originale viene prodotto a partire dal latte di pecora. Diventando così un tipo di stagionatura di pecorino. Ma è possibile trovarlo in commercio anche di latte vaccino. Molto più versatile per chi non ama il sapore intenso del latte di pecora.

Si presenta con una crosta molto sottile leggermente gialla all’esterno. Di solito si trova in forma cilindrica se parliamo della versione con latte di pecora. Mentre quella vaccina si trova anche quadrata. Molto simile a quella della feta. Non contiene molte calorie rispetto ad altri formaggi ed è l’ideale per i piatti estivi. Si può tagliare in cubetti grazie alla sua forma molto pratica. E aggiungerlo alle insalate per dare quel sapore in più. Ma anche infilzare in uno spiedino estivo con dei pomodorini.

Ma tra i suoi vantaggi c’è da considerare il costo. Non essendo molto conosciuto e consumato, mantiene un prezzo relativamente basso. Che varia leggermente se si tratta di un prodotto vaccino o di latte di pecora. Ma di solito oscilla tra i 4 e i 7 euro. Super conveniente!

Quindi, in pochi lo comprano ma è questo il formaggio più buono e conveniente. Una volta provato non potremo più farne a meno. E anche le nostre tasche ci ringrazieranno!

