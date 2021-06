In questo articolo spiegheremo come realizzare uno spettacolare vialetto che conduce all’ingresso di casa. Possiamo, infatti, accompagnare i passi dei nostri ospiti fino a casa tramite i colori vivaci di fioritissimi cespugli.

L’importante è garantire una peraltro facile manutenzione, quindi lasciare il vialetto sempre ordinato. Preferiremmo, quindi, piante a medio-basso fusto.

Quali piante usare per delle straordinarie bordure del vialetto di casa?

Scopriamo insieme, allora, quali piante fanno al caso nostro per avere delle fioritissime bordure lungo il vialetto di casa. La scelta dipenderà dallo stile caratterizzante il giardino: se moderno o vecchio stile oppure “provenzale”.

Bordure per un giardino moderno

Immaginiamo un giardino dal design semplice ed essenziale, una facciata lineare con ringhiere dei balconi in ferro e infissi in alluminio. In questo caso per il vialetto che conduce fino all’abitazione si può propendere per un camminamento diritto con una disposizione regolare di conci in ardesia.

La pianta che sceglieremo per la bordura sarà una Festuca Glauca. Questa pianta perenne predilige i terreni sabbiosi e un posizionamento in pieno sole e non si sviluppa oltre i 25 cm di altezza.

Questi foltissimi pouf di erba argentata e spighe possono essere piantati in piena terra a fine agosto. Non richiedono né potatura né particolari attenzioni.

Bordure per un giardino fiorito vecchio stile

In questo caso il vialetto che porta verso casa deve avere uno stile romantico con un porfido di piccole dimensioni irregolari. Si possono allestire degli archi lungo il camminamento su cui far rampicare del glicine o del gelsomino. In questo caso la bordura floreale sarà fiorita e coloratissima.

Potremmo scegliere la delosperma cooperi, una portulaca molto resiliente e a diffusione tappezzante.

I fiori sono carmini tendenti al viola e al fucsia. Le corolle sono molto simile a quelle degli astri. Non richiedono cure e fioriscono da giugno ad ottobre. Prediligono una posizione soleggiata.

Bordure per un giardino “provenzale”

Il giardino in stile “provenzale” è caratterizzato da piante rigogliose con elementi d’arredo di colore vivace, dal blu al viola.

Il vialetto potrà essere, ad esempio, di brecciolino fine costeggiato da bordure di lavanda e piante aromatiche. La lavanda non ha bisogno di presentazioni. Se predisposta in un mix di salvia e rosmarino, la lavanda darà un accento provenzale al giardino di casa.

Ecco quindi quali piante usare per delle straordinarie bordure del vialetto di casa a seconda dello stile prescelto per il giardino.