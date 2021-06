Questo buonissimo frutto è un vero e proprio alleato per il nostro metabolismo, ha la grande capacità di acceleralo e farci bruciare contemporaneamente i grassi.

Tra le proprietà riconosciute, questo frutto è ricco di antiossidanti che ci possono aiutare a perdere peso riducendoci l’appetito.

Inoltre, riesce a controllare il livello di zucchero nel sangue, facendo così in modo di prevenire il diabete e la formazione di grasso addominale.

Purtroppo, le troviamo solo pochi mesi all’anno, quindi è bene conservarle correttamente per preservarne sia il sapore che la qualità.

Pochi conoscono questo geniale trucchetto per conservare le fragole in una sola mossa

Dovremo utilizzare solo le fragole sode e mature, possibilmente quelle più piccoline che troviamo nel nostro cestino.

Laviamole e priviamole del loro picciolo, dopo di che asciughiamole molto delicatamente.

Intanto procuriamoci dei barattoli di vetro, sarebbe consigliato utilizzarne di più larghi invece che quelli stretti ed alti, così li riempiremo più facilmente.

Iniziamo quindi a riempire i nostri vasetti, comprimendo le fragole con cura e aggiungendo dello zucchero colmandolo totalmente, facendolo passare bene tra le nostre fragole.

Chiudiamo i vasetti e posizioniamoli in una pentola colma d’acqua, accendiamo il fuoco e attendiamo il tempo necessario a portare il tutto ad ebollizione.

Lasciamo i vasetti raffreddare nella nostra pentola, per far sì che si formi il sottovuoto: è un’azione indispensabile che non possiamo dimenticare.

Le fragole che mangeremo saranno così dolci ma non troppo, perché mantengono molto bene il loro fantastico sapore.

Potremo mangiarle in diversi modi, persino per accompagnare il gelato o qualunque dolce di nostra preferenza, grazie anche al loro delizioso sciroppo.

Errori

È bene acquistare le fragole solo se vogliamo consumarle nel giro di poco tempo, questo perché assorbono l’umidità e tendono a marcire più velocemente.

Si consiglia di non conservarle nelle confezioni di plastica in cui si trovano al negozio perché gli appositi contenitori per alimenti offrono una conservazione migliore.

Le fragole, infine, non vanno mai messe in un contenitore chiuso col coperchio, si rovinerebbero in poco tempo.