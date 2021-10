Tutti noi abbiamo un mare di oggetti in cantina o in soffitta che non usiamo e di cui non sappiamo che farcene. Anche i nostri armadi probabilmente non scherzano e sono pieni di abiti e accessori che non usiamo più. Vecchie giacche, camicie, abiti che non ci vanno più, son solo alcuni tra gli oggetti che possediamo, non utilizziamo più ma ci dispiace buttare.

Tra questi accessori, molti di noi avranno delle cravatte, quelle del matrimonio, quelle del nonno e quelle che venti anni fa erano alla moda ma ora risulterebbero imbarazzanti da indossare. Oggi, perciò, vedremo in che modo possiamo creare un accessorio all’ultima moda con le vecchie cravatte che abbiamo nell’armadio.

Un’idea geniale per reinventare un vecchio accessorio

Un accessorio che molti uomini usano per essere eleganti è sicuramente la cravatta. Anche usata in certi casi dalle donne più sbarazzine, la cravatta è un accessorio elegante che è sempre meno usato dalle giovani generazioni. Ormai si preferisce uno stile più casual e comodo. Per questo motivo le cravatte che abbiamo sono dimenticate in un angolo, in attesa di un matrimonio o di un avvenimento importante.

Tuttavia, non dobbiamo assolutamente buttare le vecchie cravatte, sarebbe un peccato troppo grande. Magari abbiamo delle cravatte di Marinella o di Valentino, fatte di un tessuto incredibilmente raffinato.

Ecco come creare un accessorio all’ultima moda con le vecchie cravatte che abbiamo nell’armadio

Dobbiamo procurarci le vecchie cravatte e scegliere un capo di abbigliamento da decorare: possiamo usare una T-shirt o una camicia, una polo o un giubbotto di jeans. Non ci resta che armarci di macchina da cucire e un po’ di pazienza e dovremo solo attaccare la cravatta al colletto del nostro capo per creare una decorazione creativa. Possiamo usare un pezzo della cravatta per creare un motivo sul capo oppure lasciare la cravatta integra e attaccarla interamente.

Un’altra idea creativa che permette di realizzare degli oggetti che tutti ci invidieranno consiste nel fare lo stesso su una borsa di tela. Possiamo attaccare una cravatta oppure più di una, abbinando i colori come meglio preferiamo. Possiamo anche lasciare le cravatte in rilievo in modo che i diversi tessuti diano un aspetto davvero unico al nostro accessorio.

Insomma, non ci resta che sbizzarrirci con la fantasia e riutilizzare al meglio le cravatte e i loro tessuti incredibili.

Approfondimento

