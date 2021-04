Le uova sono un fantastico alimento dal costo contenuto e degli alti livelli di proteine: estremamente versatili in cucina possono essere cotte in tanti modi diversi. Tra tutti queste cotture, le uova sode sono l’unico metodo che presenta una certa difficoltà nello sgusciare le uova. Vedremo allora assieme in questo articolo perché solo in pochi conoscono questo trucco geniale per sgusciare un uovo sodo in due secondi.

Due tecniche altrettanto valide

Quando si parla di sgusciare un uovo sodo tutti conoscono almeno uno o due modi per poterlo fare. Questi però non si può dire che siano né i più veloci né i più semplici. Tralasciando infatti lo sgusciare le uova direttamente a mano, che sicuramente è il metodo più lungo e tedioso in assoluto, possiamo elencarne almeno altri due: il primo è quello che consiglia di passare l’uovo sodo in acqua fredda, subito dopo averlo tolto dalla pentola, per poi scuoterlo in un contenitore; mentre il secondo è quello di far rotolare l’uovo sodo su un piano, applicando con il palmo una leggera pressione.

Sebbene entrambi questi metodi siano sicuramente più veloci e semplici rispetto allo sbucciare le uova, pezzo per pezzo, possiamo però consigliare un metodo più veloce.

Il trucco che nessuno conosce

La tecnica di cui andremo a parlare necessita semplicemente di un normalissimo cucchiaino da caffè, presente di sicuro in tutte le cucine. Basterà aprire velocemente la base dell’uovo sbucciandola e, tenendo fermamente l’uovo in mano, inserire delicatamente il dorso del cucchiaio tra l’uovo e il guscio. Una volta fatto questo dovremo soltanto far scorrere il dorso lungo tutto l’uovo, eliminando così il guscio in pochi semplici gesti. Grazie quindi a questo geniale trucco avremo allora sgusciato un uovo sodo in pochi secondi, senza nemmeno doverci sporcare le mani.

Ecco allora che, grazie a questo articolo, non saranno più in pochi quelli che conoscono questo trucco geniale per sgusciare un uovo sodo in due secondi.

