In quasi tutte le culture per fare una buona colazione al mattino un ingrediente che non deve mai mancare è sicuramente l’uovo. Questo fantastico ed estremamente nutriente alimento può essere presente dei nostri pasti di primo mattino in tantissime forme: ma quella sicuramente più famosa e conosciuta in tutto il mondo è la versione come uova strapazzate, dette anche scrambled eggs.

Vediamo però assieme però assieme il sorprendente trucco culinario che renderà le nostre uova strapazzate soffici e leggere come una nuvola.

Tante varianti

Esistono davvero tante varianti e ingredienti da aggiungere alle uova strapazzate. Per esempio, potremmo cucinarle versandoci dentro del latte, o ancora aggiungendo della panna o dell’acqua. In questo modo otterremo delle uova dalle consistenze completamente diverse, andando dalle più cremose con la panna, fino alle più liquide con l’acqua.

Un’altra variante davvero molto diffusa è poi quella preferita dai grandi chef inglesi e americani: ovvero le uova strapazzate con l’aggiunta di burro fuso, un ingrediente portentoso che evita di renderle troppo umide e insapori.

Il sorprendente trucco culinario che renderà le nostre uova strapazzate soffici e leggere come una nuvola

Esiste però una tecnica poco conosciuta e originale che ci aiuterà a trasformare delle uova strapazzate, pesanti e noiose, in una colazione light è deliziosa. Alcuni chef consigliano infatti l’utilizzo dello spumante nella preparazione delle uova strapazzate perfette. Il procedimento sarà davvero molto semplice, basterà versare un po’ di spumante o vino frizzante in una padella. Dovremo poi riscaldarlo, lasciarlo evaporare e prima che si consumi del tutto aggiungere le uova.

In questo modo le alte temperature permetteranno alle bollicine di espandersi all’interno del composto, rendendo le nostre uova strapazzate più soffici e leggere.

Inoltre, la peculiare acidità contenuta in questa bevanda alcolica aiuterà anche a esaltare i sapori di questo piatto, portandolo a tutt’altro livello.

Bisognerà però fare attenzione nella scelta del vino frizzante: sarebbe sempre meglio usarne uno senza tannini per evitare degli spiacevoli retrogusti.

