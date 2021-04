Chi non ha mai sognato di vivere ed abitare su una casetta su un albero?

Ebbene questo non solo è possibile in realtà, ma possiamo recarci in vacanza su una casetta magica.

Questo tipo di abitazioni sono diffuse soprattutto nel Nord Italia, soprattutto nelle zone alpine. Non è raro trovarne anche in tutte le altre regioni, sia vicino al mare che nei boschi.

Ecco come si può scegliere un luogo insolito nella natura e i 5 posti più gettonati per un fine settimana rigenerante.

I tipi di casetta sull’albero più originali e dove trovarli

Sia per famiglie con bambini che fra amici o in un fine settimana romantico, le casette sull’albero sono gettonatissime. Una delle più belle località è a Su Gologone in Sardegna, a Oliena in provincia di Nuoro. La bellissima suite sull’albero vede la camera di 60 mq nascosta da dei rami di fico che circondano il letto.

La Treehouse sul Monferrato in Piemonte è perfetta per immergersi nel verde. Alberi e foglie di tiglio circondano la casetta che riverbera di questo profumo. Si trova in provincia di Alessandria nella proprietà Tenuta Montegrande.

Il Giardino dei Semplici in Piemonte ci fa rivivere un’atmosfera da fiaba. Le casette sono costruite interamente in legno e dei corridoi sospesi ci portano verso delle terrazze. È il luogo ideale per passare una vacanza fantasiosa e originale a Manta, in provincia di Cuneo.

Altri rifugi sull’albero vicini alle città

Scegliere un luogo insolito nella natura e i 5 posti più gettonati per un fine settimana rigenerante, è possibile ovunque. In tutte le parti d’Italia e non solo nelle campagne o boschi e nella natura selvaggia.

Proprio vicino a Bologna si trova La bottega di Franco. Qui non si dorme, ma si può mangiare sull’albero per passare una serata fuori dal comune.

Per godere di un bellissimo paesaggio vicino alle Alpi, l’Hotel Irma in Trentino offre una vista mozzafiato. La suite sull’albero raggiungibile su delle scalette di legno, ci porta su una terrazza panoramica. Qui possiamo accedere alla camera di 35 mq, o restare sdraiati sui lettini in esterno per prendere il sole e rilassarsi.