La moltiplicazione dei pomodori per talea, è una pratica agronomica che in pochi conoscono. Questo metodo si rivela essere utilissimo per ottenere a costo zero infinite piantine di pomodori. Per mille motivi. Uno su tutti il prezzo elevatissimo delle piantine. Ecco perchè è preferibile percorrere questa via alternativa.

In questo modo si avrà sempre disponibile una scorta di nuovi pomodori. E a costo zero.

Questa tecnica è vitale per l’agricoltore quando si presentano, in maniera improvvisa, morie radicali. O catastrofi atmosferiche. Con questo metodo molto astuto è possibile, infatti, limitare i danni in caso di situazioni particolarmente drammatiche.

Come ottenere una talea forte e vigorosa, utilizzando le femminelle

Per moltissime persone le femminelle, ovvero i germogli ascellari dei pomodori, rappresentano solamente uno scarto inutile e improduttivo.

Per alcuni, invece, rappresentano una strepitosa opportunità. Considerando il costo di una piantina, circa 1,50 euro, utilizzare le femminelle azzererà l’esborso economico e garantirà che il risultato, quasi sempre, sia il medesimo.

Le femminelle, infatti, possiedono il medesimo patrimonio genetico della pianta madre da cui sono state rimosse.

Per aumentare al massimo l’attecchimento e la buona riuscita della pratica, una volta rimossa la femminella dalla pianta, occorre stoccarla in un certo modo. Prima di procedere con ogni procedura di potatura, infatti, occorre pianificare nei minimi dettagli le mosse successive.

In pochi conoscono questo metodo utilissimo per ottenere a costo zero infinite piantine di pomodori

Una volta staccato questo rametto bisogna, immediatamente, inserirlo in un vaso contenente un terriccio apposito. La consistenza del terriccio deve essere friabile. E leggermente umida.

In questo modo, in breve tempo, circa una settimana, si potrà avere una copia identica in tutto e per tutto all’originale.

In pochi conoscono questo metodo utilissimo per ottenere a costo zero infinite piantine di pomodori. Diffondere quest’antica e sapiente conoscenza è nostro preciso compito. Questo è uno tra gli esempi più lampanti di economia circolare. Un eccellente metodo per trasformare uno scarto in una preziosa risorsa. Al lavoro!

