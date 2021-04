I pomodori, senza ombra di dubbio, sono tra gli ortaggi più amati e consumati dagli italiani. I frutti del pomodoro sono ricchi di proprietà benefiche e curative. Le sostanze nutritive, contenute in essi, offrono una prevenzione importantissima per l’apparato cardiovascolare. Non a caso la loro forma ricorda la struttura del muscolo cardiaco.

Gli studi scientifici, condotti negli anni, hanno confermato le straordinarie proprietà possedute dai pomodori. I risultati di questi studi hanno contribuito ad aumentare, in maniera significativa, la quantità di piantine messe a dimora ogni anno. Questa nuova consapevolezza ha determinato una crescita esponenziale nei consumi di questo alimento, indiscusso protagonista sulle tavole degli italiani.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tutti coloro che tentano di cimentarsi nella coltivazione di pomodori possono ricorre ad un metodo molto antico, ma efficacissimo.

In pochi conoscono il trucco per avere pomodori gustosissimi in grande quantità

La “sfemminellatura”, ovvero la rimozione delle femminelle è un’operazione annuale da praticare sempre. Chiamata anche potatura verde questa pratica agronomica è tanto semplice, quanto efficace. Lo scopo di tale procedura è quella di rimuovere le parti improduttive della pianta di pomodoro. Per improduttività si intende la scarsa probabilità che i fiori si tramutino in frutti. Il compito di ogni agricoltore è quello di permettere il miglior sviluppo possibile delle coltivazioni. Questo sviluppo, proprio nei casi in cui siano presenti le femminelle, è molto rallentato.

Come riconoscere le femminelle

La prima cosa da sapere è come riconoscere se siamo al cospetto di una femminella oppure no. Quasi la totalità di questi polloni si trovano nelle pieghe ascellari delle piante. Per intendersi nello spazio a cavallo tra il tronco della pianta e i rami. Dopo aver riconosciuto il problema è opportuno risolverlo, ma non nell’immediato. La rimozione delle femminelle, infatti, deve avvenire entro certi tempi tecnici. Sarebbe inutile eliminare queste protuberanza immediatamente. È consigliabile permettere a questi falsi rametti di svilupparsi. Quando la lunghezza sarà notevole e indicherà con esattezza che si tratti di una femminella, si potrà procedere con la rimozione vera e propria.

La pratica della sfemminellatura è usata da sempre, tuttavia in pochi conoscono il trucco per avere pomodori gustosissimi in grande quantità. Diffondere il più possibile questa conoscenza è doveroso. Questa tecnica utilissima consentirà un notevole risparmio di energie e aumenterà significativamente la qualità del raccolto. Al lavoro!

Approfondimento

In pochi conoscono questa tecnica utilissima per migliorare qualità e quantità dei frutti