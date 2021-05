Dormire bene è fondamentale per avere una vita e una quotidianità serena e attiva. Ci sono numerosi fattori che contribuiscono a delle buone notti tranquille e riposanti. Sicuramente lo stile di vita ed il rispetto del proprio bioritmo ed equilibrio psicofisico.

In più, la buona scelta del materasso e cuscini faranno sì che il nostro corpo sia il più possibile a suo agio durante le 6-7 ore di sonno in media. Ma c’è un altro segreto che spesso ci sfugge e sono i materiali delle lenzuola e soprattutto gli odori. Vediamo di capire meglio come questi influiscono sul sonno e cosa possiamo fare per migliorare questo aspetto.

L’igiene della biancheria da letto e i profumi naturali che ci aiutano a dormire sereni

In pochi conoscono questo metodo per rendere profumate le federe con un ingrediente speciale che aiuterà a rilassarci e a farci dormire sonni tranquilli. Tutti abbiamo avuto la fortuna di avere lenzuola pulite e igienizzate quando eravamo piccoli. Dormire in un ambiente pulito e ricambiare spesso l’aria del letto e della camera è fondamentale. Non importa essere in periodo di pandemia per avere queste buone abitudini.

È importante infatti lavare le lenzuola e federe con prodotti naturali ed asciugarle all’aperto e all’aria perché non prendano muffe e cattivi odori. L’asciugatrice è sicuramente pratica ma non aiuta in questo processo di igiene. Anche stirare può lasciare odori di calcare o di vapore dopo aver passato il ferro ed in più stirare è un’attività sempre meno ecologica. Meglio stendere i lenzuoli nel modo giusto per evitare di doverli stirare.

I profumi e gli oli essenziali per profumare le federe

Con i semplici consigli della nonna, laviamo la biancheria da letto con liquidi naturali come il sapone di Marsiglia ed estratto di lavanda. Questa pianta sarà fondamentale per lasciare una scia profumata che ha un effetto calmante e rilassante.

