Come creare dei sacchetti profumati con i fiori di questa bellissima pianta da utilizzare per la casa e per il nostro benessere

La pianta della lavanda è profumatissima e inutile dire che ha mille usi. Possiamo trovarla spontaneamente e coltivarla senza troppe difficoltà. Ci sono degli accorgimenti semplici per tenerla in vaso o in terra.

Questa pianta per fiorire al massimo del suo splendore ha bisogno di molto sole. Va innaffiata regolarmente ma senza esagerare. Il terriccio deve essere umido e prima di concimarlo bisognerà attendere almeno due anni. Il terriccio va mescolato spesso in modo da aiutare il drenaggio dell’acqua e far crescere la pianta naturalmente.

Dopo ogni fioritura ricordiamoci di potare i rametti di lavanda per farla spuntare ancora più forte. Dopo i 3 anni avremmo finalmente una pianta resistente e matura che si svilupperà sempre di più. Ma come possiamo come creare dei sacchetti profumati con i fiori di questa pianta da utilizzare per la casa e per il nostro benessere?

Per la casa e per il nostro benessere

La lavanda ha delle forti proprietà depurative e rilassanti. Il suo odore è purificante ed è quindi usato per creare detersivi naturali. Può essere aggiunta infatti al sapone di Marsiglia come liquido per i piatti, per lavare i panni e per detergere i pavimenti.

Il suo odore sa proprio di fresco e pulito ed è infatti indicato anche per chi ha problemi di ansia o di sonno. Tenere un sacchettino di lavanda nel letto aiuterà infatti il rilassamento e favorirà dei sonni tranquilli.

Sempre dei sacchettini dei suoi fiori profumati potranno essere messi nei cassetti e negli armadi per evitare muffe e odore di chiuso. Ecco quindi, come utilizzare questa bellissima pianta per pulire casa, per il nostro benessere e per creare dei sacchetti profumati con i suoi fiori.

Seccare i fiori per creare sacchettini profumati

Normalmente la lavanda si raccoglie fra luglio e agosto prima che fiorisca. Se ne formano dei mazzetti non troppo grandi e si legano con uno spago. Cogliamo questa pianta al mattino e lasciamo i mazzetti a testa in giù fino alla sera, in una zona ombrosa.

Una volta seccata iniziamo a sgranare i fiori secchi e lasciamoli cadere su uno straccio per raccoglierli. Possiamo mettere quindi tutti i granelli profumati in sacchetti di stoffa appositamente preparati.

Inoltre, i fiori seccati possono essere conservati anche in boccette o vasetti di vetro che saranno utili per creare saponi, essenze o detergenti naturali.

Ora sappiamo quali sono tutti gli usi di questa bellissima pianta per pulire casa, per il nostro benessere e abbiamo imparato a creare dei sacchetti profumati.