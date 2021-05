Gli esperti hanno parlato. I rimedi casalinghi contro le zanzare, purtroppo, lasciano il tempo che trovano. Rosmarino, basilico e gerani, cipolla, limone e aceto, lavanda, timo e citronella, miele, bergamotto ed eucalipto. Sono tutti rimedi naturali, non nocivi per l’uomo, il cui effetto repellente, però, è debole e la cui efficacia è limitata, non più di 30 minuti. Il problema è che la concentrazione delle sostanze non amate dagli insetti in questi odori è troppo bassa per un reale e completo effetto barriera. È questo il motivo perché i rimedi casalinghi contro le zanzare possono non funzionare e come riconoscere un prodotto antizanzare efficace Come difendersi allora dalle zanzare?

Zanzare: un vero problema

Quando torna il caldo, tornano anche loro. Le alte temperature e gli elevati tassi di umidità sono determinanti nel causare la proliferazione delle zanzare. Conviverci è davvero impossibile. Sono insetti non soltanto fastidiosi, ma anche pericolosi. La zanzara è un animale letale. Ogni anno provoca milioni di morti in tutto il globo a causa delle malattie che trasmette. La zanzara tigre, una delle più temute, può trasmettere più di 20 virus differenti. Ma anche limitandoci a parlare del male minore, ossia la puntura di zanzara, il problema esiste ed è molto sentito.

Come difendersi allora da queste zanzare?

Ma se i rimedi casalinghi contro le zanzare possono non funzionare come riconoscere un prodotto antizanzare efficace? In nostro aiuto vengono soltanto insetticidi e repellenti. I primi sono utilizzati nell’ambiente, i secondi sul corpo. Attenzione però a quali comprare. Gli insetticidi e i repellenti efficaci, infatti, hanno la dicitura “biocida” o “presidio medico-chirurgico” (PMC). Queste diciture sono la garanzia che i prodotti abbiano superato tutti i test di efficacia e che non siano tossici per l’uomo. Senza queste diciture il prodotto potrebbe essere inefficace e i soldi per acquistarli sprecati.

I PMC sono normati soltanto a livello italiano e non europeo. Questo significa che presto, quindi, la dicitura PMC scomparirà lasciando spazio soltanto ai biocidi, normati a livello europeo e nazionale.