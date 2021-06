Le ciliegie sono uno dei frutti più amati della stagione estiva e per questo oggi vogliamo svelare il metodo per conservarle a lungo in modo da poterle gustare anche in inverno. In un altro articolo abbiamo parlato del procedimento per congelarle, oggi invece spieghiamo come imbottigliarle.

Infatti in pochi conoscono questo metodo innovativo per conservare le ciliegie per lungo tempo e trasformarle in una deliziosa conserva estiva di maraschino. Oggi spieghiamo come preparare un liquore a base di ciliegie sotto spirito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In pochi conoscono questo metodo innovativo per conservare le ciliegie per lungo tempo trasformarle in una deliziosa conserva estiva di maraschino

In sintesi bastano alcuni semplici ingredienti che tutti abbiamo in casa. Per ottenere un vasetto bastano i seguenti ingredienti. La materia ovviamente sono le ciliegie, preferibilmente 500 grammi di marasche.

Poi ci vogliono 200 millilitri di alcool per liquori e l’equivalente di 200 millilitri di acqua. Infine servono almeno 200 grammi di zucchero che può essere sia di canna che bianco. Per dare un po’ più di gusto si possono inserire una stecca di cannella e dei chiodi di garofano.

Come prepararla

Basta prendere il barattolo in vetro, da noi scelto e sterilizzato, e inserire le ciliegie lavate e asciugate al suo interno. Metterne il più possibile, facendo però attenzione a non pigiarle e non ammaccarle.

Versarci dentro la quantità indicata di alcol e poi chiudere il tutto in maniera ermetica. Lasciare macerare per 25 giorni al sole. Trascorso questo tempo filtrare il liquido con un colino.

Nel frattempo preparare uno sciroppo con acqua e zucchero in uguale quantità. Una volta raffreddato, aggiungere questo composto zuccherino alle ciliegie e al liquido alcolico che abbiamo ottenuto. Trasferire, quindi, all’interno di una bottiglia.

Approfondimento

Non tutti lo fanno ma questo è il momento giusto per congelare le ciliegie in modo da averle fresche e gustose anche dopo i mesi dell’estate