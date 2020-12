Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il caffè, il fumo e l’alcol sono i più acerrimi nemici dei denti bianchi. Accanto a questi, però, ci sono anche tanti alimenti che indeboliscono lo smalto a causa della loro acidità.

Quando lo smalto si indebolisce è più facile che il dente si macchi.

Tuttavia, anche questa volta la natura ci viene in aiuto e scopriamo come. In pochi conoscono questi rimedi naturali per sbiancare i denti.

La salvia è ottima per sbiancare i denti

Componente principale di tanti dentifrici, la salvia è un ottimo sbiancante naturale. Si consiglia di strofinarne una foglia direttamente sui denti una volta alla settimana per vedere i suoi effetti già dopo un mese.

Le mele e le fragole

“Una mela al giorno leva il medico di torno”: questa famosa frase ci accompagna sin da bambini.

E anche per i denti sembra essere una grande verità. Sia le mele che le fragole, infatti, contengono acido malico utile per lo sbiancamento naturale dei denti.

Nel caso delle fragole si consiglia, come per la salvia, di strofinarle direttamente sui denti per qualche minuto. Per le mele, invece, la loro particolarità risiede nel succo che può essere utilizzato al posto del collutorio.

È opportuno ripetere l’applicazione e lo sciacquo con il succo massimo due volte a settimana.

Le mandorle e gli anacardi

Le mandorle sono tra gli alimenti più ricchi di calcio, utile per rafforzare i denti e le ossa.

I ricercatori hanno anche evidenziato che masticarle aiuta a rimuovere la placca dai denti. La frutta a guscio, difatti, è uno dei principali alleati per combattere la carie e ottenere un sorriso migliore.

Come le mandorle, gli anacardi fanno parte della famiglia della frutta secca, ritenuta un farmaco naturale per numerosi problemi.

Recentemente si è scoperto il loro formidabile potere nella rimozione della placca e soprattutto nel rafforzamento dei denti, proprio come le mandorle.

In pochi conoscono questi rimedi naturali per sbiancare i denti e spesso ci si affida a costose soluzioni chimiche che si rivelano inutili e dannose.