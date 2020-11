Un bel sorriso trasmette felicità e dona scariche di buonumore. Molti consigliano di sorridere allo specchio per qualche minuto ogni mattina per iniziare la giornata in maniera positiva. Facendo questo gesto, però, capita di notare delle macchie gialle o scure sui denti, soprattutto sugli incisivi. Di conseguenza ci passa la voglia di sorridere e di far vedere a tutti i nostri denti macchiati.

La causa di queste macchie è da ricercare nelle nostre abitudini. Fumare sigarette, bere molti tè e caffè può portare i denti a ingiallirsi e a macchiarsi. Anche vino rosso, bevande gassate e cibi acidi come il pompelmo possono fare lo stesso effetto. Ovviamente non vogliamo privarci di queste piccole abitudini. Ma come evitare le macchie sui denti per averli sempre bianchissimi?

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Attenzione a cosa mangiamo e a come ci laviamo i denti

Il primo step è fare attenzione a cosa mangiamo o mettiamo nella nostra bocca. Se è vero che è quasi impossibile fare a meno di caffè e sigarette, è comunque necessario cercare di ridurne le dosi. Anche solo bere un caffè in meno o dire di no a una singola sigaretta può aiutarci a impedire la formazione di quelle orribili macchie gialle sui denti.

Scegliere un dentifricio adatto è allo stesso tempo molto importante. Se abbiamo problemi di ingiallimento dei denti è consigliato usare dentifrici ad azione sbiancante. In questo modo aiuteremo a far tornare bianchi i nostri dento prevenendo allo stesso tempo la formazione di nuove macchie.

Iniziamo a usare la cannuccia

Sì, abbiamo letto bene: dobbiamo iniziare a usare la cannuccia. Vediamo come evitare le macchie sui denti per averli sempre bianchissimi usando questo semplice trucco! Come noto, bevande come caffè, tè, vino rosso e bibite gassate macchiano moltissimo i denti. Usando una semplice cannuccia potremo gustarcele evitando questo spiacevole effetto collaterale.

La cannuccia, infatti, indirizzerà la bevanda all’interno della nostra bocca senza farla entrare a contatto con i denti, cosa che invece succede bevendo direttamente dal bicchiere. Ovviamente bisogna prendere qualche accortezza. Per esempio, si consiglia di utilizzare una cannuccia in metallo, scelta che gioverà sia a noi sia all’ambiente. Essendo di metallo, infatti, questo tipo di cannuccia è riciclabile. Basta lavarla sotto l’acqua calda e sarà pronta a un nuovo utilizzo. Inoltre, bere bevande calde con cannucce di plastica è altamente sconsigliato. Il calore rischia di sciogliere parzialmente la plastica e di conseguenza potremmo ingerirne delle parti.

Ecco quindi spiegato come evitare di macchiare i nostri denti con un piccolo e semplicissimo trucco!