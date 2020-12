D’Amico International Shipping potrebbe triplicare il suo valore nei prossimi mesi. I livelli da monitorare

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



D’Amico International Shipping potrebbe triplicare il suo valore nei prossimi mesi, anche perché ha degli ottimi fondamentali. Purtroppo, come spesso accade con questo titolo azionario non sempre le sue potenzialità riescono a trovare conferma nelle valutazioni della Borsa.

La sua bassa valutazione, con il rapporto P/E a 9,24 per l’esercizio in corso e per il 2021, rende il titolo piuttosto interessante per quanto riguarda i multipli di rendimento. Anche la crescita rimane un punto di forza di questa società, visto che negli ultimi dodici mesi la previsione di vendita è stata spesso rivista al rialzo.

Negli ultimi 4 mesi l’azienda ha goduto di revisioni EPS molto positive, che sono state spesso e significativamente aumentate.

Queste indicazioni positive trovano riscontro nelle raccomandazioni degli analisti che hanno un consenso medio Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40%.

Secondo l’analisi grafica D’Amico International Shipping potrebbe triplicare il suo valore nei prossimi mesi

D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 10 dicembre a 0,0924 euro in rialzo dello 0,87% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Dopo il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,0992 euro, le quotazioni stanno stentando a riprendere la corsa al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. Si stanno appoggiando, infatti, sul supporto in area 0,0906 euro da ormai tre settimane. La rottura di questo livello aprirebbe le porte a u’inversione ribassista che troverebbe la sua conferma in una chiusura mensile inferiore a 0,0854 euro.

Da notare che sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono impostati al rialzo.

Time frame mensile

Sul time frame mensile sono otto mesi che le quotazioni stanno combattendo con area 0,1 euro. Come si vede dal grafico una chiusura mensile superiore all’area indicata aprirebbe le porte a una ripartenza al rialzo che potrebbe portare le quotazioni fino in area 0,274 euro per un potenziale rialzista del 200% circa.

Da notare che al momento sia il BottomHunter che lo Swing Indicator non hanno dato alcun segnale rialzista.

Approfondimento

Perché due ganci micidiali hanno fatto vacillare le Borse europee e scatenato le vendite