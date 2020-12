Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo indubbiamente il popolo della pasta. Potranno anche prenderci in giro in tutto il mondo con battute e vignette satiriche. Lasciamoli pure fare, anzi, come direbbe il grande Dante: “non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. Alla fine, sono loro a venire in Italia a chiedere un piatto di pasta. Attenzione, però, che ci sono dei piccoli ma significativi trucchi per realizzare un buon piatto di pasta dalla cottura fino alla tavola. Alle volte, ci perdiamo magari per fretta o per abitudine, in alcune imprecisioni che possono penalizzarci. Ecco perché gli chef ci boccerebbero vedendoci commettere questi errori cucinando la pasta, come siamo abituati a farla quotidianamente.

L’olio nell’acqua bollente

Siamo veramente sicuri che il famoso goccio d’olio nell’acqua nella bollitura ci permetta di non far attaccare soprattutto gli spaghetti? Qui, potremmo veramente aprire un dibattito internazionale, ma, gli chef, segnerebbero questo nostro errore con la matita rosso blu. Sì, perché, anziché staccare la pasta, la rende più gommosa. Ugualmente, potremmo completare l’errore, sciacquando la pasta dopo la scolatura. Non dobbiamo assolutamente farlo, perché disperdere l’amido della pasta, significa non permettere al sugo di unirsi in maniera omogenea.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

C’è pasta e pasta

Ecco perché gli chef ci boccerebbero vedendoci commettere questi errori cucinando la pasta e scegliendo il tipo sbagliato. Spieghiamoci meglio. “Che pasta vuoi?”, è la classica domanda che facciamo, soprattutto ai nostri bambini, al momento della scelta. Non sarebbe la procedura corretta. Per fare qualche esempio: gli spaghetti andrebbero sempre abbinati a delle salse semplici o mono ingredienti. Vedi pomodoro verace o tonno.

Fettuccine e pasta simile trovano il loro habitat naturale nei condimenti saturi come ragù di carne, funghi e pancetta. Penne e rigatoni amerebbero le salse piccanti e comunque un po’ ardite. Questi, ovviamente sono solo dei suggerimenti che ci permettiamo di consigliare. Ricordiamo che la pasta è un regno di cui ognuno di noi è re. E, ne approfittiamo per ricordare di non fare l’errore che fanno anglosassoni e americani: lo spaghetto deve rimanere integro. Non spezziamolo mai. Cogliamo l’occasione per suggerire l’articolo di approfondimento per una pasta semplice ma gustosa.

Approfondimento

Scegliamo il mix giusto tra gusto e benessere in queste penne integrali con ricotta, asparagi e zucchine